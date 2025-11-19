Baròmetre del CIS: el PSOE baixa dos punts mentre pugen PP i Vox
L’avantatge de Pedro Sánchez es retalla a 10 punts
El Baròmetre d’Opinió del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), el primer des de l’anunci de ruptura de Junts, retalla l’estimació de vot del PSOE fins el 32,6% i redueix el seu avantatge a 10,2 punts, mentre pugen el PP i Vox. L’enquesta, feta pública aquest dimarts, tempera els resultats del mes d’octubre, quan el PSOE va marcar un dels seus millors registres (34,8%) de la legislatura i el PP la seua cota més baixa (19,8), el que va disparar a 15 punts la distància entre els dos grans partits.
En la de novembre, el treball de camp del qual es va fer després de la ruptura de Junts, la convocatòria d’eleccions a Extremadura, la dimissió de Carlos Mazón i l’última compareixença parlamentària de Pedro Sánchez, el PSOE va frenar la seua tendència a l’alça dels últims mesos i es va anotar un 32,6%, 2,2 punts menys que el mes anterior i gairebé un punt millor que en les generals del 2023.
El PP segueix molt lluny de la seua victòria del 2023
Per contra, el PP es recupera i ara marca un 22,4%, la qual cosa suposa 2,6 punts per sobre de la dada d’octubre, però encara onze punts per sota del percentatge amb què va guanyar les últimes eleccions generals. Això fa que l’avantatge dels socialistes es retalli a 10,2 punts, gairebé cinc menys que el mes anterior, que va ser de rècord, però, en tot cas una de les més voluminoses de la legislatura. I també puja Vox, que acumula tres mesos en alça i ara registra una estimació de vot del 18,8%, un punt més que en octubre i sis més que el 2023. En canvi, el partit Se Acabó la Fiesta (SALF) de l’eurodiputat Luis 'Alvise' Pérez es dilueix i només se li atribueix un suport del 0,6%, la seua cota més baixa, superat per tot els partits parlamentaris d’àmbit autonòmic.
Sumar, per la seua part, continua caient un altre mes més i al novembre apareix amb un suport del 7,1%, sis dècimes menys que a l’octubre i molt lluny del 12,3% amb el qual va entrar al Congrés fa alguna cosa més de dos anys. Podem també baixa gairebé un punt i ara figura amb un 4%. En conseqüència, la suma del PP i Vox torna a col·locar-se per davant dels partits del govern, amb un 41,2% davant el 39,7% de PSOE i Sumar.
ERC suepra a Junts i Bildu al PNB
Quant als partits d’àmbit territorial, Esquerra es manté al capdavant amb un 2,2% davant l’1,1% de Junts, mentre que Bildu supera el PNB amb un 1,2% pel 0,7% dels nacionalistes. El BNG s’anota un 1,1% la seua millor dada dels últims mesos. Referent a la valoració de líders, el socialista Pedro Sánchez repeteix al capdavant amb una nota mitjana de 4,14 punts, tres dècimes menys que a l’octubre, i darrere apareixen Yolanda Díaz (Sumar) i Alberto Núñez Feijóo (PP) amb 3,99 i 3,42 punts, respectivament. Tanca la llista el líder de Vox, Santiago Abascal, amb 2,98.
A més, Sánchez és també polític preferit per residir el govern espanyol, i així ho anomena un de cada quatre enquestats. El segon més esmentat no és Núñez Feijóo (8,9%), sinó Abascal amb un 11%. De la mateixa manera, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, gairebé s’atansa a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, amb un 3,6% pel 3,8% de la vicepresidenta. Això sí, el 27,6% no vol a cap de president.