EUROPA
Espanya mobilitzarà 817 milions per armar i reconstruir Ucraïna
Zelenski demana ajuda per reforçar la defensa aèria del seu país durant la visita a Madrid. Polònia responsabilitza Rússia del sabotatge a la via ferroviària
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que Espanya mobilitzarà 615 milions al llarg del proper mes per donar suport militarment a Ucraïna, inclosos 100 milions per a la compra urgent d’armament als Estats Units, i 202 milions més destinats a la reconstrucció del país.
En una roda de premsa al costat del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, Sánchez va ratificar amb aquest paquet el suport “total i ferm” a Ucraïna davant de l’agressió russa i va garantir que aquest suport continuarà fins que s’assoleixi una pau justa i duradora i pugui adherir-se a la Unió Europea.
A més del seu encontre amb Sánchez, en la seua tercera visita a Espanya des de l’inici dels atacs russos, Zelenski es va reunir amb el rei Felip VI, amb els presidents del Congrés i del Senat i amb representants de la indústria de defensa.
Per la seua part, Zelenski va demanar ajuda a Espanya per reforçar la defensa aèria del seu país contra els bombardejos russos amb sistemes i míssils. “Ucraïna necessita reforçar la seua defensa aèria amb sistemes i míssils addicionals. També ens interessa cooperar amb empreses de defensa espanyoles”, va detallar el líder ucraïnès en un missatge en el seu compte personal de la xarxa X.
La trobada del dirigent ucraïnès amb els presidents del Congrés i del Senat també es va centrar en la petició de continuïtat de l’ajuda humanitària i energètica espanyola i en “el suport al camí conjunt d’Ucraïna i Moldàvia cap a l’adhesió a la Unió Europea”.
D’altra banda, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va descartar que l’entrega francesa a Ucraïna de fins a un centenar d’avions de combat Rafale F4 hagi de canviar la situació en el camp de batalla, un argument ja esgrimit per Moscou per restar importància a l’enviament d’arsenal bèl·lic a Kíiv, però sí que augmentarà el militarisme.
Per la seua part, el ministre de Defensa de Polònia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, va assegurar que “totes les pistes” del suposat sabotatge que es va produir diumenge contra el sistema ferroviari en un punt que connecta la capital, Varsòvia, amb la ciutat de Lublin, condueixen a Rússia, d’acord amb altres casos similars a Europa.