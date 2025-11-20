POLÍTICA
El CIS redueix a 10 punts l’avantatge que manté el PSOE sobre el PP
La intenció de vot als socialistes cau al 32,6%, mentre que la dels populars puja al 22,4%. Vox es consolida com a tercera força a 3,6 punts dels de Feijóo
L’últim baròmetre de novembre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) manté el PSOE com la força política més votada en unes eventuals eleccions, amb 10,2 punts per sobre del Partit Popular, encara que els socialistes cauen en estimació de vot mentre pugen populars i Vox. El PP retalla gairebé cinc punts la distància amb el PSOE mentre que amplia a 3,6 punts el seu avantatge sobre el partit de Santiago Abascal, consolidat com la tercera formació més votada.
L’enquesta, el treball de camp de la qual es va fer després de la ruptura de Junts amb el Govern espanyol, la convocatòria d’eleccions a Extremadura, la dimissió de Carlos Mazón i l’última compareixença parlamentària de Pedro Sánchez, frena la tendència alcista mantinguda pel PSOE en els últims mesos i li atorga una estimació de vot de 32,6%, 2,2 punts menys que el mes anterior.
Per la seua part, el PP puja 2,6 punts, fins a una estimació del 22,4%. També s’impulsa 1,1 punts més que el mostreig anterior Vox, al qual el CIS li atorga el 18,8% dels sufragis. Darrere, les dos forces a l’esquerra del PSOE perden suports, i Sumar es queda en un 7,1%, mentre Podem baixa al 4%.
Els segueixen ERC, que millora lleugerament fins al 2,2% de suport electoral, EH Bildu, amb l’1,2%, BNG amb l’1,1%, mateix percentatge que Junts. Darrere, el PNB cau al 0,7% i el partit de Luis Pérez Alvise, S’ha Acabat la Festa, perd la meitat dels seus potencials votants i no arriba ni a l’1%.
A l’avaluar els principals líders polítics, Pedro Sánchez continua sent el preferit com a president del Govern espanyol, segons el 24,5% dels ciutadans, encara que baixa gairebé dos punts respecte a l’octubre. El segueix el líder de Vox, Santiago Abascal, amb l’11% i el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que puja mig punt fins al 8,9 per cent. No obstant, cap dirigent no aprova al posar-li nota. Sánchez segueix al capdavant amb un 4,14.