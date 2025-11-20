CORRUPCIÓ
Santos Cerdán, en llibertat provisional després de passar 5 mesos empresonat a Soto del Real
L’exsecretari d’organització del PSOE denuncia “mentides” i “manipulacions”. Anticorrupció demana 24 anys per a Ábalos per comissions en contractes de mascaretes, 19 i mig a Koldo i 7 a Aldama
L’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán va abandonar ahir la presó de Soto del Real després de cinc mesos en presó preventiva al considerar el jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente “seriosament mitigat” el risc de destrucció de proves, malgrat que s’han enrobustit els consistents indicis contra ell.
A la seua sortida de la presó, Cerdán va denunciar “mentides i manipulacions” en la interpretació dels informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i contra la seua persona. Així mateix, va desitjar que “la veritat s’imposi i es faci justícia”.
Cerdán es trobava empresonat a Soto del Real (Madrid) des del passat 30 de juny acusat dels delictes d’organització criminal, suborn i tràfic d’influències. Segons la interlocutòria, en aquell moment es va considerar que “l’investigat es trobava en condicions d’alterar, ocultar o destruir fonts de prova rellevants per a l’enjudiciament”.
Els seus advocats, Benet Salellas i Jacobo Teijelo, havien demanat fins en cinc ocasions la seua posada en llibertat. Fins ara, tant l’instructor com la Sala d’Apel·lació l’havien frenat.
El tribunal els va recordar, segons recull la interlocutòria, que “tan aviat com desaparegués o resultés seriosament mitigat el referit risc d’alteració, ocultació o destrucció” de proves, la mesura cautelar seria objecte de revisió “fins i tot d’ofici”.
“Ha arribat el moment”
Puente havia avisat en resolucions anteriors que Cerdán no esgotaria el termini legal de sis mesos per a la presó provisional, que es complia el 30 de desembre. Ara, quatre mesos i vint dies després, diu que “ha arribat aquest moment”.
El risc d’alteració de les proves resulta, segons el magistrat, “seriosament mitigat”, havent-se obtingut informacions que molt probablement haurien resultat “de molt difícil accés”, amb les quals ja es compta. Per això, no hi ha prou raó per “prolongar la situació de presó provisional” de l’investigat.
Cap càrrec públic
El magistrat recorda, a més, que l’investigat “no ostenta en l’actualitat cap càrrec públic, ni tampoc conserva relació orgànica de direcció amb el partit polític del qual va ser, en el seu dia, secretari d’Organització”.
D’altra banda, la Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar ahir una condemna de vint-i-quatre anys de presó per a l’exministre de Transports José Luis Ábalos per sis delictes amb relació a la presumpta obtenció de comissions il·legals en la suposada adjudicació irregular de contractes de mascaretes en plena pandèmia.
El fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, va presentar en el Tribunal Suprem el seu escrit de qualificació provisional, en el qual també reclama 19 anys i mig de presó per a l’exassessor ministerial Koldo García.
Així mateix, Anticorrupció va sol·licitar al jutge la celebració d’una visteta per revisar les mesures cautelars establertes sobre l’exministre i Koldo García.
Sobre Aldama, el fiscal sol·licita que sigui condemnat a 7 anys de presó per presumptes delictes d’organització criminal, suborn i aprofitament d’informació privilegiada, una petició substancialment menor que les realitzades per a Ábalos i Koldo García, perquè valora la “confessió” de presumpte aconseguidor de la trama de les mascaretes.
Sánchez i Feijóo es retreuen la corrupció
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir al Congrés Pedro Sánchez de portar la “claveguera de Ferraz” a Moncloa i va afirmar que la moció de censura que va promoure el 2018 “no va ser contra la corrupció” sinó “per a la corrupció de la seua quadrilla”. En la seua rèplica, el president del Govern va assegurar que no pot fer “classes d’exemplaritat” quan “porta un any aplaudint” Carlos Mazón i el va atacar amb el cas Almeria després de la detenció del president de la diputació per presumptes contractes irregulars. Feijóo va portar a col·lació l’últim informe de l’UCO sobre Santos Cerdán, que recull presumptes mossegades a canvi de comissions. “Vostè s’ha declarat insubmís cap a les Corts. Li pregunto: per tirar alguna cosa endavant cal reservar una mossegada del 2% al PSOE?”, va interpel·lar el cap de l’Executiu. En el seu torn, Sánchez va presumir de l’“estabilitat” del seu Govern, així com de la seua “capacitat de diàleg” amb els grups i d’aconseguir “resultats”. Dit això, va afirmar que en el seu Executiu hi ha “tolerància zero davant la corrupció” i “no zero respostes davant la corrupció com fa el PP”. Tot seguit, va criticar que Feijóo, “després de portar un any aplaudint Mazón”, vingui a impartir “classes d’exemplaritat”, li va etzibar, per recordar-li el que ha ocorregut a la diputació d’Almeria. “Miri Almeria, miri Almeria”, va emfatitzar.
David Sánchez recusa els magistrats
L’advocat de David Sánchez, germà del president del Govern, ha formalitzat un incident de recusació contra els magistrats de l’Audiència de Badajoz que jutjaran la causa judicial de la seua contractació a la Diputació Provincial per la pèrdua d’imparcialitat objectiva. El judici se celebrarà al febrer i, a més de Sánchez, està processat l’expresident de la Diputació pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeny i candidat a la Presidència de la Junta d’Extremadura del desembre.
Deu investigats ja per ‘mascaretes’ a Almeria
La segona fase de la trama mascaretes d’Almeria, que investiga presumptes contractes irregulars d’obres i serveis per al cobrament de comissions des de la diputació Provincial d’Almeria, contempla també cinc investigats més, que s’uneixen als cinc detinguts dimarts, entre ells dos germans del president de la institució provincial, Javier Aureliano García.
A banda de García, també estan detinguts el vicepresident segon, Fernando Giménez, i l’alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.