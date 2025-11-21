POLÍTICA
Bolaños descarta responsabilitat ‘in vigilando’ per Santos Cerdán
Les acusacions particulars demanen 30 anys per a Ábalos
El ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va afirmar ahir que els informes de l’UCO sobre Santos Cerdán estan aportant “indicis sòlids”, mentre que es va mostrar “molt decebut” amb l’exsecretari d’Organització del PSOE. “Ens dol molt”, va exclamar, però va voler deixar clar que han comprovat que no hi ha finançament il·legal del partit i va descartar que aquest tingui responsabilitat in vigilando. De fet, ho va comparar amb les detencions dels responsables de la diputació d’Almeria, al·legant que tampoc Moreno Bonilla no la tenia.
Santos Cerdán, que es troba a Milagro (Navarra), la seua localitat natal, després de sortir dimecres de la presó de Soto del Real (Madrid), ha estat citat pel PP a la comissió d’investigació del cas Koldo del Senat.
Mentrestant, les acusacions populars, coordinades pel Partit Popular, han sol·licitat al Tribunal Suprem que condemni a 30 anys de presó l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García, i set el considerat comissionista de la trama, Víctor de Aldama, per presumptes mossegades en contractes de mascaretes.
Delictes
Consideren Ábalos i Koldo autors de gairebé una dotzena de delictes, entre els quals figuren organització criminal, tràfic d’influències, suborn, falsedat en document oficial o malversació, i inductors de prevaricació, mentre que Aldama l’acusa de cinc delictes per autoria, així com de tràfic d’influències per inducció, i l’exclou de la malversació.