POLÍTICA
El Constitucional deixa via lliure per amnistiar Quim Torra, Solé i Juvillà
Rebutja les tres qüestions plantejades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat les tres qüestions plantejades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) relatives a les causes per desobediència contra l’expresident de la Generalitat Quim Torra i els exdiputats lleidatans del Parlament Pau Juvillà (CUP) i Bernat Solé (ERC), deixant així via lliure perquè se’ls amnistiï. El Ple ha rebutjat les tatxes formulades per la Sala Civil i Penal del TSJC, que va considerar que amnistiar-los comportaria “conseqüències equivalents a l’oblit penal”, la qual cosa podria vulnerar diversos drets fonamentals, entre els quals la igualtat.
Les qüestions d’inconstitucionalitat han estat desestimades en aplicació de la doctrina fixada en dos sentències del TC: una que va resoldre el recurs d’inconstitucionalitat interposat per més de 50 diputats i més de 50 senadors del PP al Congrés i al Senat, i una altra que va resoldre la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada per la Sala Penal del Tribunal Suprem.
Torra va ser condemnat a un any i mig d’inhabilitació i a pagar 30.000 euros de multa per negar-se a retirar una pancarta en favor de presos polítics i exiliats de la façana del Palau de la Generalitat.
En el cas de Bernat Solé, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna d’un any d’inhabilitació i una multa de 16.800 euros per un delicte de desobediència per incomplir –quan era alcalde d’Agramunt i diputat del Parlament– la providència del Constitucional que suspenia el referèndum de l’1 d’octubre del 2017.
Pau Juvillà, per la seua part, va ser condemnat a 6 mesos d’inhabilitació per no retirar llaços grocs de l’ajuntament de Lleida quan era regidor durant la campanya de les eleccions generals del 2019, després de ser requerit diverses vegades a fer-ho per la Junta Electoral Central.