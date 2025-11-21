CONFLICTE
EUA entrega a Ucraïna un pla de pau dissenyat i acordat amb Rússia
Inclou concessions del seu territori al Donbàs, així com una reducció del seu exèrcit. La UE adverteix que no tirarà endavant sense el seu suport i el de Kíiv
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va rebre ahir de mans dels Estats Units un pla de pau de 28 punts que hauria dissenyat i acordat amb Rússia per posar fi al conflicte desencadenat el 2022 i que inclouria concessions per part d’Ucraïna del seu territori al Donbàs, així com una reducció de les capacitats i la mida del seu exèrcit. El pla, que hauria estat discutit durant les últimes setmanes entre l’enviat especial de Donald Trump, Steve Witkoff, i l’assessor especial del president Vladímir Putin, Kiril Dmítriev, es divideix en quatre categories: pau a Ucraïna, garanties de seguretat, seguretat a Europa i futures relacions dels Estats Units amb Rússia i Ucraïna, segons van avançar mitjans nord-americans. Segons aquest pla, Moscou aconseguiria el control de la regió del Donbàs, que actualment ja està gairebé del tot ocupat per les tropes russes. A més, Rússia exigiria a Ucraïna reduir fins a la meitat la mida de les seues Forces Armades, que veurien minvades també les seues capacitats armamentístiques i d’associació amb altres exèrcits, per la qual cosa hauria d’oblidar-se de les seues aspiracions d’entrar a l’OTAN o de rebre arsenal occidental de llarg abast. Un altre dels punts estableix que el rus sigui reconegut com a llengua cooficial i la tornada de l’Església Ortodoxa Russa.
El president ucraïnès es va obrir a debatre “sobre les oportunitats diplomàtiques existents i dels punts clau requerits per aconseguir la pau” amb el Govern dels EUA, la portaveu del qual, Karoline Leavitt, va assegurar que l’Administració de Donald Trump està negociant el pla de pau amb Ucraïna i Rússia “per igual” i va defensar que pretén “brindar garanties de seguretat a les dos parts”.
Per la seua part, la Unió Europea va defensar que qualsevol pla de pau a Ucraïna ha de perseguir una solució “justa i duradora” al conflicte i comptar amb Kíiv i els països europeus. En aquest sentit, l’Alta Representant de la UE per a Política Exterior, Kaja Kallas, va recordar que en aquest conflicte hi ha “un agressor i una víctima”, que és Ucraïna, i va lamentar que Rússia no ha realitzat cap concessió des que va iniciar la seua invasió militar el febrer del 2022.