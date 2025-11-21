Jordi Pujol surt de la clínica tres dies abans del judici contra la seua família per corrupció
L'expresident hi ha estat ingressat durant sis dies per una pneumònia
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha rebut l'alta hospitalària després de sis dies ingressat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona per una pneumònia, segons han explicat fonts de la família a l'ACN. Ha abandonat el centre hospitalari al voltant de les 12.00 en cotxe sense que els periodistes que l'esperaven a les portes l'hagin pogut veure. Ara haurà de fer convalescència a casa i no podrà fer vida normal, segons ha explicat el seu metge personal, Jaume Padrós. Jordi Pujol està citat dilluns per avaluar el seu estat de salut en l'inici del judici contra la seva família a l'Audiència Nacional per corrupció. Padrós ha demanat que aquesta audiència no sigui pública per "no vulnerar la seva dignitat i honorabilitat".
Jordi Pujol va ser ingressat a la Clínica Sagrada Família de Barcelona diumenge passat. En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres, Jaume Padrós ha explicat que una pneumònia que requereix hospitalització "no és una cosa banal". Per això, ha dit que l'expresident haurà de continuar el tractament des de casa i seguir fent convalescència.
El metge personal de Jordi Pujol ha afirmat que l'expresident sempre li ha manifestat la voluntat de ser al judici contra la seva família que comença dilluns a l'Audiència Nacional contra la seva família per diversos delictes de corrupció. Però ha insistit que els metges consideren que no està en condicions d'afrontar-lo. "Un judici no és una conversa informal, sinó que requereix una capacitat cognitiva plena, has d'argumentar i respondre. No està en aquestes condicions ni molt menys", ha afegit.
Preguntat pel fet que Jordi Pujol hagi de comparèixer dilluns per videoconferència davant el tribunal perquè n'avaluïn l'estat de salut, el metge personal de l'expresident diu que el tribunal té aquesta potestat de fer-ho i no li discuteix, però sí que demana que no sigui pública. En aquest sentit, ha defensat que s'ha de preservar "l'honorabilitat i la dignitat" de qualsevol persona "fràgil". L'informe forense encarregat per l'Audiència Nacional conclou que l'expresident de la Generalitat no està en condicions per ser jutjat, però igualment l'ha citat a comparèixer dilluns per avaluar la seva salut.
La defensa demana que no sigui jutjat
Aquest dijous, la defensa de Jordi Pujol va demanar a l'Audiència Nacional que l'expresident de la Generalitat no sigui jutjat a partir de dilluns que ve, juntament amb els seus set fills i diversos empresaris, pels diners dipositats a Andorra durant dècades i altres possibles corrupteles.
En unes al·legacions a la decisió del tribunal de fer-lo declarar per videoconferència dilluns que ve, just abans del judici, per avaluar el seu estat de salut, la defensa demanava, per primer cop i explícitament, que se'l consideri mentalment incapaç de ser jutjat, basant-se en els informes dels metges forenses que el van examinar fa uns dies.
Fa unes setmanes la defensa va remetre al tribunal uns informes mèdics que ja advertien del delicat estat de salut físic i mental de Pujol, amb fins i tot marcadors en sang d'Alzheimer, i demanava que no hagués de ser presencialment al judici, que es farà al polígon industrial de San Fernando de Henares fins al maig.