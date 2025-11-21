TRIBUNALS
El Suprem condemna el fiscal general a dos anys d’inhabilitació per revelació de secrets
La sala, per cinc vots a dos, li imposa una multa de 7.200 € i una indemnització de 10.000 al nòvio d’Ayuso. Podrà presentar un incident de nul·litat davant del tribunal i recórrer en empara al Constitucional. Feijóo insta Sánchez a dimitir i veu García Ortiz un “peó”
El Tribunal Suprem ha condemnat el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, a dos anys d’inhabilitació especial per exercir aquest càrrec i a 7.200 euros de multa per un delicte de revelació de dades reservades en relació amb la filtració d’un correu amb l’admissió d’un frau a Hisenda de la parella d’Isabel Díaz Ayuso. Una setmana després que acabés el judici –el primer que asseia al banc dels acusats un fiscal general de l’Estat–, l’alt tribunal ha avançat la decisió d’una sentència que comptarà amb el vot discrepant de dos dels set magistrats, les progressistes Ana María Ferrer i Susana Polo. El president de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, assumeix la ponència d’una sentència encara per redactar. Álvaro García Ortiz haurà de pagar una indemnització de 10.000 euros per danys morals a la parella de la presidenta madrilenya, Alberto González Amador, i les costes processals del judici, incloent les de l’acusació particular que va exercir aquest empresari. La decisió de l’alt tribunal, que és ferma, suposarà la sortida d’Álvaro García Ortiz de la prefectura de la Fiscalia General de l’Estat, a la qual va arribar el juliol del 2022.
Durant sis jornades, García Ortiz es va asseure al banc acusat de filtrar a la premsa un correu de l’advocat de González Amador en què reconeixia en nom seu dos delictes contra Hisenda amb l’objectiu d’arribar a un acord amb el fiscal que l’investigava. Les acusacions van destacar que la informació de l’esmentada confessió va servir per elaborar la nota de premsa amb la qual la Fiscalia va aclarir que és la parella de Díaz Ayuso qui oferia un pacte al fiscal i no al revés, com s’havia difós en diversos mitjans i havia transmès el cap de gabinet de la presidenta madrilenya, Miguel Ángel Rodríguez. La defensa del fiscal general va subratllar el valor del testimoni de diversos periodistes que van assegurar que van conèixer l’esmentat correu abans que el fiscal general de l’Estat.
García Ortiz podrà presentar un incident de nul·litat d’actuacions davant del mateix Suprem com a pas previ i imprescindible per recórrer en empara davant del Tribunal Constitucional.
El Govern espanyol assumeix però no comparteix la interlocutòria contra el fiscal general de l’Estat, al qual ja busca un substitut. El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va dir que la discrepància amb la sentència condemnatòria al fiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz “no pot comportar desconfiança generalitzada en les institucions i particularment en la justícia”. Va dir que el Govern central “té el deure legal de respectar la interlocutòria, però també el deure moral de dir públicament” que no la comparteix. En aquesta línia, va traslladar el seu reconeixement a la tasca de García Ortiz com a fiscal general de l’Estat i al seu compromís en defensa del servei públic, de la llei i de la veritat”, després d’haver estat condemnat a dos anys d’inhabilitació per un delicte de revelació de dades reservades. De fet, durant tot el procés, tot el Govern estatal ha defensat la innocència del màxim responsable de la Fiscalia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per la seua part, va citar el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, a assumir responsabilitats polítiques després de la condemna al fiscal general de l’Estat. Al seu parer, amb un “mínim de decència no hi hauria cap altra sortida” que dimitir. Per a Feijóo, Álvaro García Ortiz es va prestar a “ser peó” en l’“operació política” contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La mateixa presidenta madrilenya va dir al conèixer la sentència del Suprem que “avui el món sap el que està passant a Espanya”. Sumar va arremetre contra la condemna al fiscal general, que va qualificar de “cop judicial en tota regla”, i en els mateixos termes Podem va titllar de “pur colpisme judicial” la inhabilitació. Vox considera que la decisió del Suprem és “una altra fita de la vergonya del Govern espanyol” i va demanar eleccions “per dignitat”.
La ministra Rego critica “militants amb toga”
La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, va recriminar que la condemna del Tribunal Suprem contra Álvaro García Ortiz és una “ruptura de la separació de poders” i un “missatge de poder” a tot el país “per part dels militants amb toga”. Per a Rego, dirigent d’IU, aquesta resolució “no és només una condemna” i va cridar a “democratitzar la justícia” amb “valentia i determinació” davant de “l’ofensiva ultra”.
Rufián: “Avui els cops es fan en seu judicial”
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va afirmar després de la sentència del Suprem que “avui els cops d’Estat es fan en seu judicial” i que “fa molt temps que una part del Poder Judicial fa política i utilitza la toga per anar en contra d’unes persones, moviments, idees i partits determinats”. El diputat independentista va advertir que el mateix li passarà a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.
“Per al PSOE, la Justícia no és justa quan l’afecta”
La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, es va queixar ahir que els socialistes només critiquen les resolucions judicials quan els perjudiquen a ells. “Per al PSOE la Justícia deixa de ser justa només quan els afecta a ells”, va indicar, amb referència a la reacció del Govern central contra la condemna al fiscal general de l’Estat. Va apuntar que els catalans són “els menys sorpresos” per la decisió del Suprem.