TRIBUNALS
Arranca el judici al clan Pujol
L’Audiència jutja els acusats per blanqueig de capitals i alçament de béns, entre altres delictes. La Fiscalia demana 9 anys per a l’expresident
L’Audiència Nacional asseurà al banc dels acusats des d’avui el que va ser president de la Generalitat catalana Jordi Pujol, juntament amb els seus set fills i més de quinze presumptes col·laboradors, per haver format una suposada organització criminal que s’hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seua posició política. El tribunal jutjarà els acusats per presumptes delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la Hisenda Pública i alçament de béns.
La Fiscalia demana la pena més alta, 29 anys de presó, per al fill gran de la família, Jordi Pujol Ferrusola, i una multa de més de 6,5 milions, segons el seu escrit d’acusació. Per a la seua exdona Mercè Gironès, que la fiscal assenyala que va compartir el patrimoni amb qui va ser el seu marit, demana 17 anys de presó i més de 600.000 euros de multa.
En el cas de l’expresident, Anticorrupció sol·licita 9 anys de presó i una multa de 204.000 euros. Per als seus altres sis fills, demana penes d’entre 8 i 17 anys de presó. Al marge de les multes, el Ministeri Públic reclama també que la família Pujol torni els diners dels quals presumptament va disposar, més de 45 milions d’euros.
Per a la resta d’acusats, que són empresaris, la Fiscalia demana penes de dos i tres anys de presó per delictes de falsedat de document mercantil en relació medial amb un delicte de blanqueig de capitals. I a més sol·licita que se’ls imposi multes que van des dels 200.000 euros fins als 8 milions.
En el marc del seu escrit, la Fiscalia Anticorrupció afirma que Pujol, “aprofitant” la seua condició de president de la Generalitat i líder de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), “va teixir una xarxa de clientelisme, fins al punt de construir un entramat que implicava que, d’una banda, el mateix Pujol Soley i, de l’altra, empresaris afins a CDC es repartien els excel·lents beneficis de concursos públics”.
Aquesta causa arriba a judici després que el magistrat José de la Mata culminés la seua investigació el juliol del 2020, després de vuit anys d’indagacions. El jutge va proposar jutjar la família al complet per formar una presumpta organització criminal que, aprofitant-se de la seua “posició privilegiada d’ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades”, va acumular un “patrimoni desmesurat directament relacionat amb percepcions econòmiques derivades d’activitats corruptes”, segons la interlocutòria d’imputació.