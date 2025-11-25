El govern espanyol proposa Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat
El Consell de Ministres inicia el procés després de la dimissió d’Álvaro García Ortiz
El Consell de Ministres iniciarà aquest dimarts el procés per nomenar Teresa Peramato Martín (Salamanca, 1962) com a nova fiscal general de l’Estat, a proposta del ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Peramato és fiscal de carrera amb 35 anys d’exercici, expresidenta de la Unió Progressista de Fiscals (UPF) i fiscal de sala en cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem. També és Fiscal de Sala Delegada per a la Protecció i Tutela de les Víctimes en el Procés Penal. Substituirà en el càrrec Álvaro García Ortiz, que va presentar la dimissió aquest dilluns després de ser condemnat a dos anys d’inhabilitació pel Tribunal Suprem.
La proposta s’ha donat a conèixer un cop el president espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat a l'Estat procedent de la cimera Unió Africana-Unió Europea celebrada a Luanda, Angola. Sánchez presidirà a les 10h el Consell de Ministres.
Segons el govern espanyol, Peramato té una àmplia trajectòria, especialment en l’àmbit de la lluita contra la violència de gènere. De fet, és considerada una de les grans impulsores de l’especialització judicial en aquesta matèria.
L’any 2005 va ser nomenada fiscal delegada per a la Secció de Violència sobre la Dona a la Fiscalia Provincial de Madrid. També va ser membre del Grup d’Experts de l’Observatori Estatal de Violència contra la Dona per a l’elaboració del Primer Informe Anual de l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona (2007). I ha ocupat el càrrec de Fiscal de Sala contra la Violència sobre la Dona entre 2021 i 2025.
Pel que fa al procés de nomenament, una vegada aprovada la proposta, el CGPJ haurà d’emetre un informe no vinculant. Posteriorment, Peramato compareixerà davant la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Quan s’hagin realitzat aquests tràmits, el Govern acordarà el seu nomenament definitiu com a giscal general de l’Estat.
Teresa Peramato Martín va néixer a Salamanca el 12 de novembre de 1962. És llicenciada en Dret per la Universitat de Salamanca. Va ingressar a la carrera fiscal el 1989. Al llarg de la seva carrera ha treballat a fiscalies de les Audiències Provincials de Tenerife i Valladolid, així com als Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya i Madrid. També ha estat fiscal davant del Tribunal Constitucional.
És reconeguda com una de les màximes expertes a Espanya en violència de gènere. A més, és l’actual presidenta de la Unió Progressista de Fiscals (UPF), des d’on reclama una major autonomia per al Ministeri Públic. Ha publicat diversos articles sobre famílies, violència de gènere i identitat sexual.
Reconeixements
Entre altres, ha estat reconeguda amb l’Ordre del Mèrit Policial (2010), l’Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil (2016), el Premi Igualtat “Alicia Salcedo” del Col·legi d’Advocats d’Oviedo (2018), i el Premi Igualtat “Beatriz Galindo” del Col·legi d’Advocats de Salamanca (2021). També ha estat reconeguda per part del Ministeri d’Igualtat pel Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
En la seva funció com a fiscal experta en violència de gènere ha demanat que es prenguin mesures cautelars per protegir víctimes, fins i tot quan aquestes no les hagin sol·licitat explícitament.