JUSTÍCIA
L’Audiència Nacional continua endavant amb el judici a Jordi Pujol, contra el criteri forense
Permet que segueixi el procés per videoconferència i revisarà aquesta decisió si hi hagués “canvis” en el seu estat de salut. L’expresident afirma que “no estic bé”, però es posa a disposició del Tribunal. L’exdona de Jordi Pujol Ferrusola denuncia “indefensió”
L’Audiència Nacional va acordar ahir que Jordi Pujol sigui jutjat per la fortuna oculta a Andorra, en contra de l’opinió dels forenses, després d’explorar-lo en una breu videoconferència en la qual l’expresident de la Generalitat va dir que no està bé, però es va posar “a disposició” del tribunal per declarar. Per a sorpresa de les defenses, convençudes que Pujol seria exonerat després que els forenses concloguessin que el seu deteriorament cognitiu li impedeix defensar-se, una cosa que van ratificar a la vista, el tribunal va resoldre que l’expresident, de 95 anys i que ha estat hospitalitzat per pneumònia durant una setmana, afronti, de moment, el judici, encara que podrà fer-ho telemàticament des del seu domicili. Si es produís “qualsevol modificació” en el seu estat de salut, el tribunal decidirà el que sigui procedent en funció d’aquesta circumstància.
Després d’escoltar els forenses, el tribunal es va adreçar a Jordi Pujol, que afronta una pena de nou anys de presó, per preguntar-li si coneixia els motius pels quals compareixia davant de la sala, a la qual cosa va respondre afirmativament. Posteriorment, va ser el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo qui va voler saber si seria capaç de reconèixer la seua firma en un document: “No estic bé, tinc dificultats, però em poso a disposició del tribunal”, va respondre l’expresident. La seua declaració per la causa no s’espera fins al final del procés, a finals de maig. La família de l’expresident va rebre amb “sorpresa” la decisió i va afirmar que només pot explicar-se pel fet que la decisió ja havia estat prèviament adoptada pels magistrats, ja que consideren que l’exposició dels forenses va ser “inapel·lable”
Amb aquesta resolució clau la Sala va donar per començat el judici que, fins al proper mes de maig, asseu també a la banqueta els set fills dels Pujol –que afronten penes d’entre 8 i 29 anys de presó– i una desena d’empresaris, a qui la Fiscalia acusa de conformar una trama per al cobrament de comissions il·legals amb les quals la família de l’expresident es va enriquir fins a amassar una fortuna que durant dècades va ocultar a Andorra.
❘ madrid ❘ Les defenses dels principals encausats en el judici contra la família Pujol (l’expresident, els seus fills, Jordi, Josep i Oriol Pujol Ferrusola, i la seua exnora, Mercè Gironès) van exposar ahir en la primera sessió del judici, dedicada a les qüestions prèvies, les seues raons per demanar la nul·litat, entre les quals va sobrevolar la coneguda com operació Catalunya contra el procés i les maniobres de la policia patriòtica i l’excomissari jubilat José Manuel Villarejo, en una causa els orígens de la qual les defenses situen en l’anomenada “guerra bruta” a l’independentisme. Jaime Campaner i Francesc Sánchez, advocats de Josep i Oriol Pujol, respectivament, van brandir aquesta causa per demanar la nul·litat de la investigació, adduint que la policia patriòtica va ser la que va instigar les revelacions que van donar peu a la causa: des de la captura de pantalla dels comptes de la família que va publicar al diari El Mundo fins a la denúncia de Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, davant la policia. La defensa més tècnica va ser a càrrec del penalista Cristóbal Martell, advocat del fill primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, qui va plantejar una declaració d’incompetència de l’Audiència Nacional per jutjar el “clan”. Per això va sol·licitar que es redacti una nova interlocutòria d’obertura de judici perquè sigui l’Audiència de Barcelona la que s’encarregui del procés. Així mateix, va invocar la prescripció dels delictes fiscals dels cursos 2007 i 2008 perquè, “si té una pena de cinc anys”, haurien prescrit. Per la seua part, Oriol Rusca, advocat de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, va retreure la indefensió que pateix la seua clienta i va lamentar que se la lligui al cas només per la relació que va mantenir amb el fill gran de l’expresident, sense que s’aportin dades concretes contra ella. El judici prossegueix avui amb la resta de qüestions prèvies dels fill de Pujol i empresaris.
Junts titlla d’“intolerable” que es jutgi l’expresident
Junts va considerar ahir “intolerable” que l’Audiència Nacional hagi decidit mantenir de moment el judici contra l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, en contra del que deien els informes mèdics. Així ho va denunciar el vicepresident i portaveu del partit, Josep Rius, que ho veu com una “persecució política contra el llegat del president Pujol”. En aquest sentit, el dirigent juntaire va criticar que “la lentitud del cas, que s’ha allargat durant una dècada, fa que l’expresident no arribi en condicions de salut raonables per poder defensar-se amb garanties”. Així mateix, va insistir a reivindicar el llegat de qui va ser cap de l’Executiu català durant 23 anys: “La seua obra és immensa, i passarà a la història com un gran president, diguin el que diguin ara els tribunals espanyols”, va concloure Rius.
El PSC “respecta” la figura i també el procés judicial
La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va expressar ahir “respecte” tant al procediment judicial contra l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol davant de l’Audiència Nacional, com el seu paper al capdavant del Govern. “Una cosa és el respecte al passat, al paper que ha tingut el senyor Pujol al capdavant del Govern de la Generalitat i el seu lideratge en els inicis de la implantació de l’autogovern català, i l’altra cosa, evidentment, també respecte absolut al procediment judicial, i a com es desenvolupi”, va concloure al ser preguntada pel procés.