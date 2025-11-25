INVESTIGACIÓ
La vicepresidenta de Mazón nega deixadesa de funcions en la dana
La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, va afirmar ahir en la Comissió del Congrés que investiga la dana que la gestió es va ajustar a la informació que es tenia en aquell moment i que mai no va faltar a les seues responsabilitats. Igual que va fer Mazón, va descarregar tota responsabilitat en el Govern central. Per la seua part, un supervisor del 112 va afirmar davant de la jutge de Catarroja que abans de les 14.00 el 29-O hi va haver rescats i es va informar la Generalitat.