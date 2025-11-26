TRIBUNALS
Condemnen el marit d’Esperanza Aguirre per la venda d’un Goya
Un jutge ha condemnat el marit de l’expresidenta madrilenya Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, a pagar al seu germà Íñigo 853.732 euros per la venda del quadre de Goya Retrat de Valentín Bellvís de Moncada a l’empresari Juan Miguel Villar Mir el 2012. La sentència condemna el marit d’Aguirre a pagar el deute contret amb el seu germà al vendre per 5,8 milions d’euros aquest quadre pertanyent a la seua família per resoldre un deute. Els cinc germans van acordar vendre el Goya i el marit d’Aguirre es va comprometre a tornar, quan li fos possible, la part corresponent, de 853.732 euros, a cada un dels quatre germans i a la filla del cinquè, ja mort, en un acord que van deixar per escrit. Tanmateix, el denunciat mai no va pagar el deute.