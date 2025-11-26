JUSTÍCIA
Jordi Pujol no es connectarà al judici fins a la declaració
Previsiblement serà a la primavera, sempre que el jutge no l’exoneri per salut. Els seus fills i empresaris denuncien “indefensió”
L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol no es va connectar ahir per videoconferència des del seu pis de Barcelona a la segona sessió del judici contra ell i la seua família que va arrancar dilluns a l’Audiència Nacional. El tribunal va decidir que sigui jutjat per suposada corrupció, en contra del criteri dels forenses, però li va permetre que no es connectés fins que declari al final del judici, a la primavera, que és el que previsiblement farà si no se l’exonera abans pel seu mal estat de salut. Els que sí que van assistir-hi i van acudir presencialment a la seu de l’Audiència Nacional de San Fernando de Henares van ser els seus set fills, encara que no estaven obligats a fer-ho, ja que el tribunal els permet acudir només els dies en què es practiquin proves directes contra ells.
Durant la vista, que va continuar amb les qüestions prèvies, gairebé tots els lletrats, com Pau Ferrer –advocat de Marta, Mireia, Pere i Oleguer Pujol Ferrusola–, van denunciar una “lesió del dret de defensa” dels seus representants i van insistir en la “inconcreció fàctica” de l’escrit d’acusació de la fiscalia. “No individualitza”, va dir Ferrer abans de defensar que la fortuna d’Andorra ve de l’herència de l’avi Florenci, empresari de banca i divises. De fet, va aportar un llibre que ja parlava d’aquests diners i un escrit del BOE que també declarava que Florenci Pujol havia amagat diners al fisc.
També els advocats dels empresaris acusats van al·legar aquesta suposada indefensió i van destacar que molts dels delictes econòmics ja haurien prescrit. A més, alguns d’ells van assenyalar que se’ls va començar a investigar “simplement per ser amics de la família Pujol”.
Els acusats s’enfronten a entre 8 i 29 anys de presó, la pena més alta la demanen per al fill gran de la família, Jordi Pujol Ferrusola, a qui demanen també una multa de 6,5 milions d’euros, per presumptes delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la Hisenda Pública i alçament de béns.