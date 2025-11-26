CORRUPCIÓ
L’expresident de la Diputació d’Almeria coneixia les mossegades
Diu el jutge, que assenyala l’ús de llenguatge encriptat
El jutge Eduardo Martínez Gamero afirma que existeixen “indicis racionals” de criminalitat contra el ja expresident de la Diputació d’Almeria, Javier Aureliano García, detingut en la segona fase del cas mascaretes, a qui atribueix una “aquiescència” activa en una trama de cobrament de comissions il·legals camuflada sota un “llenguatge encriptat” sobre serveis dentals. Segons la interlocutòria judicial que va autoritzar els escorcolls i detencions desenvolupats fa una setmana, la investigació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil situa García en el vèrtex d’una presumpta organització criminal dedicada al suborn, blanqueig de capitals i frau en la contractació i destaca com a indici clau un missatge de WhatsApp enviat pel president a les 20.53 hores del 8 d’abril del 2020, consistent únicament en una “emoticona d’una dent”. Per a l’instructor, aquest fet evidencia el coneixement del president sobre el cobrament de comissions, utilitzant termes com “dentista”, “queixals picats”, “canviar la pinyata” o “neteja” per referir-se en diferents missatges de WhatsApp a les destreses de contractes i el repartiment de beneficis il·lícits. Paral·lelament, la investigació ha detectat “ingressos en efectiu sense justificació” en comptes de familiars d’Aureliano García per sufragar les seues despeses personals, maniobres que el magistrat qualifica com a presumptes operacions de blanqueig de capitals. D’altra banda, l’alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, també investigat en la causa, va presentar ahir la seua dimissió.