ECONOMIA
La Moncloa dona per perdut el camí de dèficit a les Corts
Podem i part de Compromís s’abstindran i PP, Vox i Junts el rebutgen. La UE creu que Espanya sobrepassarà la despesa promesa
El Govern central va reconèixer ahir que és possible que el camí d’estabilitat, el pas preliminar a la presentació dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2026, no tiri endavant al Congrés, però va assegurar que dialogarà i treballarà “fins a l’últim moment”, segons va assenyalar la portaveu del Govern i ministra d’educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
El PP i Vox sempre s’han oposat als quatre objectius d’estabilitat que ha presentat el Govern en la legislatura. Pel seu costat, Junts va avisar que si la proposta de dèficit per a les autonomies és la mateixa que fa un any hi votaran en contra tal com ja van fer el 2024: “Si presenta el mateix, tindrà el mateix vot que va tenir l’any passat.” Ahir, Podem i el sector majoritari de Compromís van avançar que no donaran suport demà al Congrés a l’acord del Govern pel qual es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les administracions.
Més enllà del que pugui produir-se en aquesta votació, Alegría va advertir que el que està en risc és que arribin o no 5.500 milions d’euros a totes les comunitats autònomes.
D’altra banda, la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va dir que la previsió de l’Executiu és que al llarg del primer trimestre del 2026 pugui presentar la seua proposta de nou model de finançament autonòmic. Mentrestant, la Comissió Europea preveu que l’augment de la despesa pública neta a Espanya el 2026 sigui superior al sostre del 3,5% fixat en el camí d’ajustament pactat amb Brussel·les, per la qual cosa considera que “està en risc d’incomplir” les regles de disciplina fiscal europees.