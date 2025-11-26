DANA
Vilaplana va deixar l’aparcament a les 19.47 hores
La periodista Maribel Vilaplana, que va dinar a El Ventorro amb el president de la Generalitat valenciana ara en funcions, Carlos Mazón, el dia de la dana, ha aportat a la jutge que instrueix la causa un document que reflecteix un pagament al pàrquing de la Glorieta on va deixar el cotxe, de 15,10 euros.
Aquest import coincideix amb un abonament fet a l’aparcament de la Glorieta a les 19.47 hores, segons el llistat entregat per l’empresa a la magistrada.
Aquell dia consten en la documentació remesa per l’empresa gestora del pàrquing al jutjat altres pagaments per aquest import: a les 16.46 hores, a les 17.50 i a les 19.47. Vilaplana va declarar el passat dia 3 de novembre com a testimoni als jutjats de Catarroja, on va afirmar que el president no sabia el que estava passant i que tampoc no va percebre cap pressa en ell quan la va acompanyar a l’aparcament, cap a les 18.45 hores.
Sobre això, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, va titllar de “lamentable” els canvis de versió de Carlos Mazón, malgrat que va considerar “encara més lamentable” que el PP posi el País Valencià “en mans” de Vox.
D’altra banda, el mòbil del candidat del PP a presidir la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no reflecteix missatges de WhatsApp amb Mazón ni amb l’exconsellera de Justícia i Interior Salomé Pradas el dia de la dana. Així consta a l’acta de confrontació de la Lletrada de l’Administració de Justícia de les fotos aportades a l’expedient per Pérez Llorca corresponents a converses amb el seu mòbil el dia de la dana.