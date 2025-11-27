VIOLÈNCIA
Escanya la seua parella a Màlaga i després s’entrega a la Guàrdia Civil
Tots dos havien estat en el sistema VioGén per relacions anteriors
La Guàrdia Civil va detenir ahir un home de 28 anys d’edat acusat d’escanyar la seua parella, una dona de 25 anys, al domicili que tots dos compartien a Campillos (Màlaga). L’home va acudir a les dependències de la Guàrdia Civil a Martos (Jaén) entorn de les 13.00 hores per confessar que hauria pogut matar la seua parella al matí.
La Guàrdia Civil es va traslladar a l’adreça de Campillos aportada per l’home i va comprovar que la dona estava morta amb signes d’estrangulació i el va detenir. El presumpte assassí va relatar que no sabia si havia matat la seua parella, però que en qualsevol cas l’havia intentat escanyar.
Les fonts consultades van precisar que tots dos han estat en el sistema VioGén, com a víctima ella i agressor ell, amb anteriors parelles, però ara els seus expedients es trobaven inactius. En l’actualitat cap dels dos no figurava amb antecedents de violència masclista entre ells.
En cas de confirmar-se aquest cas com un assassinat de caràcter masclista, serien 39 dones les víctimes mortals de la violència de gènere des de començament d’any, 1.334 des de l’any 2003.
La província de Màlaga ha encadenat dos presumptes assassinats per violència masclista en només quatre dies amb els crims de María Victoria, de 60 anys d’edat, dissabte passat a Rincón de la Victoria, i de Concepción, de 25, ahir a Campillos.
Torrox, commocionat per la mort d’una família per gas
� El municipi malagueny de Torrox va guardar ahir un minut de silenci després de la tràgica mort d’una família d’origen marroquí dimarts en un habitatge a la localitat de la comarca de l’Axarquía arran d’una possible fuita de gas per mala combustió. Els morts són una parella marroquina, el pare d’uns cinquanta anys i la mare d’uns 35, i els seus dos fills, nascuts a Espanya, un de 17 i un altre de 19 anys. A l’espera de conèixer les causes oficials de la mort de la família, l’ajuntament de Torrox va declarar tres dies de dol.