CORRUPCIÓ
L’Audiència Nacional demana al PSOE els pagaments en efectiu fets entre 2017 i 2024
La Fiscalia veu conductes de possible blanqueig i el partit defensa la seua transparència. Mentre el president i el líder del PP es tornen a retreure la corrupció al Congrés
El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha demanat al PSOE “la relació de pagaments en metàl·lic efectuats” entre 2017 i 2024 i els documents que els suporten en el marc de la investigació sobre els abonaments en efectiu del partit a l’exministre José Luis Ábalos i al seu assessor Koldo García. Ha adoptat aquesta decisió en una providència a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Moreno dona deu dies al partit perquè faciliti aquesta documentació i informa que resoldrà en una resolució a part sobre altres diligències sol·licitades pel fiscal, com un informe de l’UCO. Fonts del PSOE van subratllar que el partit no està investigat en la causa i van reiterar que tot l’efectiu abonat “té una traçabilitat certa i legal”, sense desquadraments, i que els comptes són “transparents, legals i estan fiscalitzats”.
La Fiscalia considera que “s’han posat de manifest una sèrie de conductes que s’haurien pogut qualificar” des de blanqueig de capitals passant per un possible desfalc “comès contra el partit, a més d’altres eventuals irregularitats”. Subratlla que “no ha quedat” prou explicat la persona i el procediment pel qual es comprovaven les factures presentades per persones vinculades al PSOE, que obtenien “compensació en metàl·lic dels pagaments que asseguraven haver fet en l’acompliment d’aquestes funcions”. Només la firma d’Ábalos, diu el fiscal en sintonia amb el jutge del Suprem, “justificava la procedència de la devolució de la despesa sense necessitat de cap comprovació substancial posterior” i no es comprovava que qui reclamava els pagaments era qui els feia. És a dir, la manera d’actuar no impedia que els investigats poguessin passar al partit despeses que ells haguessin abonat amb fons precedents d’una activitat il·lícita o delictiva i, que al compensar-los el PSOE estigués “blanquejant la seua procedència”. A l’informe, el fiscal també recorda les declaracions del considerat comissionista Víctor de Aldama sobre entregues de diners en metàl·lic al partit i de l’empresària Carmen Pano, que va dir que van portar 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE, a Madrid.
Mentrestant, el Congrés va tornar a viure un agre enfrontament entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo. El popular va criticar el president que digui al fiscal general de l’Estat en funcions, Álvaro García Ortiz, “com ha de recórrer” la seua condemna i va afirmar que cada vegada és “més perillós per a la democràcia”. Sánchez va dir que “el temps posarà les coses al seu lloc” i li va recriminar l’“obediència cega” a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La cita d’avui de l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García al Suprem per revisar la seua situació de llibertat arriba precedida d’un moviment en el qual els dos han posat el focus en una presumpta reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, per pactar la moció de censura.
Koldo García en primer lloc i ahir Ábalos afirmen que aquesta reunió es va produir, en contra del que han declarat Sánchez i Otegi, que han assegurat que és “mentida”, fet que s’interpreta com una advertència per part dels dos davant la possibilitat que el jutge que els investiga, Leopoldo Puente, decideixi enviar-los a presó. En cas d’acordar-se finalment la presó, la decisió es produiria una setmana després de l’excarceració de Santos Cerdán, investigat en la trama del cas Koldo referida al cobrament de comissions per obres públiques. Ahir, Cerdán va presentar un informe al Tribunal Suprem que afirma que els àudios intervinguts per l’UCO a Koldo García i que van motivar la seua imputació estan “manipulats”.