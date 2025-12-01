Més de 400 efectius treballaran a Collserola per controlar el brot de pesta porcina africana
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, creu que "és molt important" fer aquesta feina durant tota la setmana per contenir la malaltia
Més de 400 efectius treballaran aquesta setmana a Collserola per controlar el brot de pesta porcina africana detectat recentment. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que les tasques fins aquest divendres són fonamentals per contenir la malaltia, ja que està en joc l'impacte "econòmic, social, territorial i reputacional" per al sector. "El país s'hi juga el ser o no ser dels pròxims anys", ha afirmat durant una roda de premsa celebrada aquest dilluns per actualitzar la informació sobre el brot.
Fins al migdia d'aquest dilluns, les xifres oficials confirmen dos positius i vuit casos "sospitosos" que s'estan analitzant als laboratoris de Madrid, d'un total de 40 cadàvers localitzats. Les 39 granges de la zona afectada continuen donant resultats negatius en totes les proves realitzades, segons ha confirmat el conseller Ordeig.
Operatiu de recerca i contenció a Collserola
El conseller ha comparegut acompanyat del cap de l’Àrea de Grups Especials d'Agents Rurals, Lluís Pallarès, que ha explicat que per ara treballen per detectar i extreure cadàvers de porc senglar i evitar que la població d'aquest animal es "dispersi" més enllà del focus.
Segons ha explicat, estan fent una "recerca minuciosa" per Collserola perquè la zona és "molt complicada", amb "molta vegetació". Per aquest motiu han dividit el terreny en quadricules de 300 metres quadrats, a les que assignen un equip perquè les revisi "pam a pam". També fan servir drons.
Pel que fa a la contenció dels animals, ha detallat que estan fent servir "mètodes de captura massius" per capturar senglars, amb diverses "trampes". A més, fan recorreguts nocturns per evitar que els animals es desplacin.
"És molt important el que fem d'aquí a divendres, la prioritat número 1 és que cap porc senglar entri en el circuit de l'alimentació de les granges i que no es pugui escapar d'aquests 20 quilòmetres", ha afirmat. "Si aconseguim això, tindrem molta feina feta", ha afegit. Ara bé, ha evitat fixar un "horitzó temporal" sobre quan es podria donar per "neta" la zona i ha opinat que per ara ho veu "precipitat". "Decidirem dia a dia, acabem de començar", ha dit.
Dels més de 400 efectius desplegats, 117 són de la Unitat Militar d'Emergències Mèdiques (UME). En la roda de premsa, han remarcat que l'accés al medi natural en una dotzena de municipis està prohibit.
Impacte econòmic i mesures de restricció
El conseller ha insistit en l'impacte econòmic del brot, tenint en compte que les exportacions porcines als països extracomunitaris estan prohibides. Ordeig ha recordat que només a Catalunya les vendes de carn de porc a l'exterior de la UE s'enfilen fins als 1.000 milions d'euros anuals.
Sobre les negociacions que està mantenint el Ministeri d'Agricultura "país a país", ha indicat que el principi de regionalització "dependrà" de les circumstàncies de control del focus. "Volem que aquesta sotragada afecti el mínim possible la competitivitat del nostre sector", ha afirmat el conseller. "Quan tanca un mercat, algú altre l'ocupa i, per tant, aquí ens hem de moure molt ràpid", ha agregat.
Preguntat per l'origen del brot, Ordeig ha indicat que hi ha una "probabilitat bastant alta" que sigui per "l'acció humana" a través d'un embotit contaminat. Ara bé, ha assegurat que cal "més temps" per saber-ho mentre ho investiguen els científics del Centre d'Investigació en Sanitat Animal (CReSA).
Abans de la roda de premsa, el conseller d'Agricultura s'ha reunit amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, i representants de cossos i forces de seguretat. A la trobada hi ha assistit el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius; la directora general d'Agents Rurals, Elisenda Pérez; i representants de la Guàrdia Civil, entre altres.
Aquesta tarda el conseller té prevista una reunió amb els alcaldes de les zones afectades, els portaveus dels grups parlamentaris i el sector per informar-los de la situació.