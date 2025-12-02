POLÍTICA
El PP dona a Mazón un càrrec de portaveu
A la comissió de Reglament de les Corts, amb assignació anual extra de 8.879,78 € anuals bruts, que se sumaran al seu salari com a diputat, i l’oposició critica que se’l “premiï”
L’expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón va ser ahir nomenat portaveu de la comissió de Reglament de les Corts Valencianes, amb una assignació mensual extra de 634,27 euros, segons les taules retributives de diputats del 2024, uns 8.879,78 euros més a l’any en brut. El nomenament de Mazón va ser comunicat pel nou síndic del PP al parlament autonòmic, Nando Pastor, a la Mesa de les Corts, segons l’escrit difós pel portaveu socialista a la cambra, José Muñoz, al seu compte a la xarxa social X. Muñoz va lamentar que el nou president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en lloc d’exigir l’acta de diputat a Mazón el “premia” fent-lo portaveu de la Comissió de Reglament. “Tot perquè pugui cobrar un plus salarial. Curiosa manera de demanar perdó a les víctimes de la dana”, va afegir Muñoz. D’altra banda, ahir va declarar a la comissió del Congrés que investiga la gestió de la dana el secretari del Gabinet de l’expresident, José Manuel Cuenca, que va assegurar que el cap del Consell va estar permanentment informat del que ocorria el dia de la dana i que ningú va demanar que acudís a la reunió del Cecopi. En aquest sentit, va afirmar que “mai” al llavors president Mazón el va reclamar “ningú” al Cecopi, “la senyora Pradas tampoc”, i que ni cap alcalde ni cap conseller li van trucar per demanar-ho.
La seua declaració va arribar l’endemà que l’exconsellera Salomé Pradas assegurés en una entrevista a la televisió que l’Es-Alert que es va enviar a les 20.11 hores el dia de la tràgica dana no es va retardar “en absolut” per Mazón. “Al senyor Mazón no el vaig esperar per a res, ni vaig esperar cap instrucció d’ell”, va asseverar. Pradas, que és investigada per la jutge de Catarroja, va carregar contra la CHJ i Aemet per, segons va retreure, “no donar informació en temps real”.