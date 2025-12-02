EUROPA
Zelenski reforça a París la seua posició negociadora davant Rússia
La UE defensa utilitzar actius congelats de Moscou per reforçar Ucraïna
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va viure a París un reconeixement a la seua posició negociadora davant Rússia, al rebre el suport del seu homòleg francès, Emmanuel Macron, però també d’altres líders europeus, que van reiterar que les qüestions territorials han de dependre de Kíiv. Mentre la mediació nord-americana avança, en vigílies que l’enviat especial de Donald Trump arribi a Rússia, Zelenski va insistir en els avanços del pla de pau, esmenat pels seus emissaris a Ginebra, i que té en les qüestions territorials el seu punt crucial.
“Gràcies al nostre equip de negociadors el pla és ara millor”, va assegurar el mandatari ucraïnès, que aquest divendres es traslladarà a Irlanda i rebrà els últims avanços dels seus emissaris, que continuen negociant amb els EUA, el pla inicial proposat dels quals incloïa la demanda russa que Ucraïna cedeixi a Rússia la part que encara controla de la seua regió del Donbàs, una cosa que Kíiv considera inacceptable.“Ucraïna és l’única que pot decidir sobre el seu territori”, va assegurar Macron, en un discurs similar al que va mantenir el canceller alemany, Friedrich Merz, que també va participar en la reunió per videoconferencia, igual que els mandataris de Polònia, Itàlia, Noruega, Finlàndia, Dinamarca i els Països Baixos, a més dels líders de la UE i l’OTAN. L’Alta Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, va tornar a defensar utilitzar actius russos congelats a Europa per a un préstec que sostingui Ucraïna els propers anys, apuntant que aquest pas dona més força a la posició de Kíiv i d’Europa en les negociacions de pau que lideren els Estats Units.
Els ingressos d’empreses d’armes creixen un 5,9% el 2024
Els ingressos per la venda d’armes i serveis militars de les cent empreses productores més grans van augmentar un 5,9% el 2024, i van assolir el rècord de 679.000 milions de dòlars, segons una investigació de l’Institut Internacional d’Investigació per a la Pau d’Estocolm publicada ahir, que assenyala les guerres d’Ucraïna i Gaza, una despesa militar cada vegada més alta i les tensions geopolítiques com a causes de l’augment. Gran part de l’augment és d’empreses amb seu als EUA i Europa.