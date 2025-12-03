JUSTÍCIA
Detinguts per frau l’exnúmero 2 de Borrell i la seua antecessora a la CE
En relació amb un programa de formació per a joves diplomàtics
L’exvicepresidenta de la Comissió Europea Federica Mogherini va ser detinguda ahir a Bruges en el marc d’una investigació per un presumpte frau relacionat amb una formació finançada per la UE per a joves diplomàtics. Juntament amb Mogherini, la policia belga també va arrestar el diplomàtic Stefano Sannino, exnúmero 2 de Josep Borrell en el Servei d’Acció Exterior de la UE (SEAE), així com un directiu del Col·legi d’Europa.
La Fiscalia Europea (EPPO) va anunciar ahir escorcolls al Col·legi d’Europa a Bruges i el SEAE a Brussel·les. L’organisme té “fortes sospites” de frau en la licitació d’un programa de nou mesos per a la formació de diplomàtics joves el 2021-22, etapa en la qual al capdavant del SEAE hi havia el lleidatà Josep Borrell, segons va informar la portaveu d’Exteriors, Anitta Hipper. “No podem donar més informació perquè estem en fase d’investigació”, va assenyalar Hipper.
Els fets investigats “podrien constituir frau en la contractació pública, corrupció, conflicte d’interessos i violació del secret professional”, segons assenyala la Fiscalia, que vol saber si el Col·legi d’Europa coneixia amb temps, fins i tot abans que fossin publicats oficialment, els criteris de selecció del procediment de licitació del programa de formació de diplomàtics.
“Existeixen fortes sospites que, durant el procés de licitació del programa, es va infringir l’article 169 del Reglament Financer relatiu a la competència lleial i que es va compartir informació confidencial relacionada amb la contractació en curs amb un dels candidats participants en la licitació”, va indicar l’EPPO, òrgan independent de la UE creat el 2021 per lluitar contra el frau sobre fons de la Unió.
Mogherini va ocupar el càrrec d’alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors des del 2014 fins al 2019, quan va ser substituïda per Borrell i va passar a dirigir el Col·legi d’Europa.
Per la seua part, Sannino va ser fitxat per Josep Borrell el 2020 quan era ambaixador d’Itàlia a Espanya. Actualment és el director adjunt del Col·legi d’Europa, a banda de ser director general del Pròxim Orient i Nord de l’Àfrica a la Comissió Europea.
De moment, Borrell manté silenci sobre les detencions, entre les quals la d’un dels seus màxims col·laboradors.