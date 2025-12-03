POLÍTICA
Pérez Llorca demana perdó a les víctimes de la dana
Durant la presa de possessió com a nou president del Consell. Incorporen a la causa dos vídeos de Mazón arribant al Cecopi
El nou president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va prendre ahir possessió en el càrrec i va demanar perdó als familiars de les víctimes de la dana. El nou cap del Consell, després de la dimissió de Carlos Mazón, va reconèixer que les admnistraciones públiques “no van estar a l’altura del que mereixia la societat” durant la tragèdia i va apel·lar a la reconciliació.
Pérez Llorca va anunciar que el seu Govern serà “obert, participatiu i transversal” i va apostar pel “diàleg” i per evitar el sectarisme. El dirigent popular va rebre el suport del secretari general del PP, Miguel Tellado, que el va batejar com “el president de la reconstrucció” i va afirmar que “no fallarà”.
Paral·lelament, el PP va justificar la decisió de donar a Mazón la representació de la comissió de Reglament de les Corts, que implica una assignació anual extra de 8.879 euros bruts a l’any. Segons el síndic (portaveu) del PP a les Corts, Nando Pasto, la intenció és donar “un tracte d’igualtat” a l’expresident amb la resta de diputats i evitar tractar-lo “amb favor” o de forma denigrant. Així mateix, la pàgina web de la Generalitat inclou ja un apartat dedicat a l’oficina de suport a Mazón, que comptarà amb dos llocs de treball amb funcions d’assessorament i una plaça de conductor.
Eleven les víctimes a 230
D’altra banda, la jutge que investiga la dana ha decidit augmentar a 230 les víctimes de la catàstrofe, a l’incloure un home de 74 anys que va estar moll tota la nit del 29 al 30 d’octubre del 2024 al seu habitatge d’una planta baixa de Catarroja i va morir uns dies després.
En relació amb la investigació sobre el paper de Mazón i els altres membres del Consell en la gestió de la dana, la jutge ha decidit incorporar a la causa dos vídeos de l’arribada de l’expresident –acompanyat dels seus assessors– al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana i a l’edifici on estava constituït el Cecopi a última hora de la tarda del 29 d’octubre, a les 20.28 hores.