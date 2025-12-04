SUCCESSOS
Un home assassina a punyalades una dona de 39 anys a Toledo
Una dona de 39 anys va ser ahir assassinada a ganivetades a la localitat toledana de Torrijos per un home de 45 anys, que va ser detingut després de ser traslladat a l’hospital de Toledo per diverses lesions. El succés va ocórrer cap a les 13.10 hores en un habitatge del carrer Cirio Montero, quan la dona va rebre diverses ferides d’arma blanca a l’abdomen, que li van causar la mort. Fonts de la investigació van indicar que al domicili en el qual es va produir el succés hi havia dos menors, que van ser atesos pel psicòleg del Centre de la Dona. Segons van assenyalar des de la conselleria d’Igualtat, la víctima tenia dos fills i una filla menors d’edat. També van precisar que no havia interposat denúncia contra el seu botxí ni comptava amb mesures de protecció. No obstant, apunten, sí que estava sent atesa en el centre de la dona des del mes d’octubre passat. Aquesta és la tercera dona assassinada aquesta setmana i, si es confirma com a crim masclista, serien ja 43 les dones les víctimes d’aquesta xacra social des de començament d’any, 1.338 des del 2003.