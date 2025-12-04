CONFLICTE
La UE manté el pla de suport a Ucraïna amb actius russos i deute
Von der Leyen rebaixa el préstec a 90.000 milions d’euros a causa de les reticències de Bèlgica. La Unió cessarà les importacions de gas rus a partir del 2027
La Comissió Europea (CE) va presentar ahir la base legal per tirar endavant la proposta de finançar amb la liquiditat dels actius sobirans russos congelats a Bèlgica un préstec de reparacions a Ucraïna. “Amb les propostes garantirem que Ucraïna compti amb els mitjans per defensar-se i avançar en les negociacions de pau des d’una posició de força”, va assenyalar la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, que ja va destacar la possibilitat de combinar la solució dels actius amb l’emissió de deute amb el suport del pressupost europeu per cobrir 90.000 euros de suport al país de l’est per al 2026 i 2027. Inicialment la xifra que es plantejava eren 140.000 milions, però les expectatives es van rebaixar per apaivagar la negativa del Govern belga, que va qüestionar la legalitat del pla i el va titllar de “confiscació” i va advertir que pot portar el país a la “fallida”. Von der Leyen va aclarir que l’ús de la liquiditat dels actius russos pot activar-se “per majoria qualificada”, i va confirmar que les propostes estaran sobre la taula dels caps d’Estat i de Govern de la UE en la cimera del 18 i 19 de desembre.
Cessament al gas rus
Així mateix, la Unió Europea cessarà les importacions de gas natural des de Rússia el 30 de setembre del 2027. En un comunicat, el Parlament Europeu va indicar que les importacions de gas natural liquat (GNL) s’acabaran abans del 31 de desembre del 2026, mentre que les de gas per gasoducte finalitzaran com a molt tard l’1 de novembre del 2027.
Per la seua banda, Von der Leyen va celebrar l’arribada de “l’era de la plena independència energètica d’Europa respecte a Rússia” i va destacar que les importacions de GNL i gas per gasoducte rus han caigut del 45% a l’inici de la invasió russa d’Ucraïna a un 13% ara, mentre que el petroli ha passat del 26% al 2% i el carbó, del 51 % a zero.
Mentrestant, el Govern d’Hongria va informar que portarà el pla de la UE al Tribunal de Justícia de la Unió Europea en coordinació amb Eslovàquia. “Farem tot el necessari per defensar la seguretat energètica d’Hongria”, va avisar el ministre d’Exteriors hongarès, Péter Szijjártó.
Avanços
El Kremlin aclareix que no ha rebutjat el pla dels EUA
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va aclarir ahir que Moscou no ha rebutjat el pla de pau per a Ucraïna proposat pels Estats Units, després que en la reunió entre el president rus, Vladímir Putin, i l’enviat especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, no s’assolís cap acord. “Algunes coses van ser acceptades i altres rebutjades. És un procés normal de recerca de compromisos”, va assegurar Peskov.
Rutte aposta per mantenir fort Kíiv en el front
El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va destacar la importància de mantenir el suport militar a Ucraïna perquè arribi a la posició més forta possible “quan les converses de pau arribin realment a un punt en el qual s’assentin a la taula”. Rutte va informar que diversos membres de l’Aliança van aportar 1.000 milions d’euros més per a la compra d’armes per a Kíiv, i va evitar respondre a les amenaces del president rus, Vladímir Putin, d’entrar en guerra amb Europa. A més, va ironitzar que Putin “es vesteix amb uniforme militar però no viatja al front de la guerra”.