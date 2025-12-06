JUSTÍCIA
Mazón, impassible en la dana
Es va limitar a respondre “collonut” a un missatge de preocupació de Pradas. El seu cap de Gabinet va lluitar perquè no es decretés un confinament
L’exconsellera d’Emergències de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas ha remès a la jutge que investiga la dana els missatges de WhatsApp que va mantenir amb l’exmandatari valencià Carlos Mazón i el seu cap de Gabinet José Manuel Cuenca el 29 d’octubre del 2024.
Pradas va mostrar preocupació davant de Mazón per la situació a la zona de Ribera Alta, barranc del Poio i riu Magre i el va informar de reforços en el 112 i Bombers. A més, el va avisar que estava en contacte amb la delegada del Govern espanyol a València, Pilar Bernabé. En el següent missatge, l’extitular d’Emergències va advertir de rescats amb helicòpter.
Al seu torn, Mazón va respondre a les 13.34 hores el primer missatge amb un “collonut”, i va celebrar amb un “bieeeeeennnnnnnn” la “bona notícia del dia” segons Pradas, que era la probable firma del preacord amb bombers forestals. L’exconsellera, minuts després, va alertar que “la cosa es complica a Utiel”.
Paral·lelament, Pradas va contactar amb Cuenca –ja que tenia ordres de no molestar Mazón– i el va advertir de la difícil situació a Utiel. Abans de les vuit del vespre, Cuenca va rebutjar confinar la població. “Salo, de confinar res, sisplau. Calma”, va defensar l’excap de Gabinet, que va mantenir una discussió amb Pradas per una possible zonificació del confinament i va apuntar que per confinar “cal un estat d’alarma”. Pradas va rebatre que la llei autonòmica d’emergències permet decretar-lo. “Treu-te això del cap, sisplau. Tranquil·la, xe”, va contestar, abans d’anunciar l’arribada de Mazón al Cecopi.
El síndic (portaveu) de Compromís a les Corts Valencianes, Joan Baldoví, va afirmar que aquests missatges demostren que la “negligència” del Consell va ser “encara més greu del que pensàvem”.
Recuperar la col·laboració
El nou president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va advocar al seu torn per “recuperar l’esperit de col·laboració” entre el Consell i Moncloa per “agilitzar la reconstrucció” després de la dana. En el seu primer acte fora de Palau, Pérez Llorca va visitar les actuacions al barranc del Poio. “El sentir de la societat ha estat que les administracions no havíem estat a l’altura”, va reconèixer el mandatari, que va posar en relleu les inversions i els ajuts concedits en una reunió amb alcaldes de les zones afectades.