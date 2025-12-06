JUSTÍCIA
Prova cal·ligràfica a l’acusat de la mort de Jubany
Ha de determinar si Santi Laiglesia és l’autor dels missatges anònims a la jove. Citen a declarar de nou quatre testimonis
La jutge del cas Helena Jubany ha acordat que es practiqui una prova cal·ligràfica a Santiago Laiglesia, en presó preventiva acusat de l’assassinat de la jove l’any 2001. La intenció de la jutge és comparar la lletra del detingut amb la dels missatges anònims que va rebre Jubany abans de morir.
Laiglesia, que és considerat un dels sospitosos del crim, va entrar a la presó fa una setmana després que en la investigació es trobessin restes del seu ADN a la roba de la víctima. Ara, la jutge investiga si va ser Laiglesia qui va escriure els anònims, malgrat que el 2022 la Policia va revelar un informe cal·ligràfic que apunta a Xavi Jiménez –membre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), com Jubany i Laiglesia–, com l’autor dels escrits, en els quals s’esmentava l’“orxata” i es feia referència a excursions de la UES.
Així mateix, la jutge també ha optat per tornar a prendre declaració a quatre testimonis, davant de la possibilitat que les seues declaracions poguessin considerar-se “ineficaces”, al realitzar-se en un període comprès entre la reobertura del cas l’any 2020 i l’arxivament el 2021.
Per la seua part, l’advocat de la família Jubany, Benet Salellas, ha sol·licitat que es prengui declaració a dos testimonis que van quedar pendents d’interrogar.
Suspès de facto
Paral·lelament, la conselleria d’Educació de la Generalitat ha suspès Laiglesia de facto d’ocupació i sou, a l’espera que se’ls notifiqui la interlocutòria d’ingrés a la presó, moment en el qual “se’l suspendrà oficialment en la data que marqui la interlocutòria”.
El principal sospitós del cas Jubany treballava als Serveis Territorials del Vallès Occidental, “no tenia contacte amb alumnes” i exercia tasques administratives.
Per la seua banda, la Unió Excursonista de Sabadell ha iniciat els tràmits per expulsar Laiglesia com a soci de l’entitat, de la qual ja no és “membre actiu” i amb què ja no té vinculació.