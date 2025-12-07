SUCCESSOS
Detingut al Perú per un assassinat a Leganés el 2010
❘ lima ❘La Policia Nacional del Perú ha detingut a Lima Christian Hernán Yong Granadino, àlies Chuki, sobre el qual pesava una ordre internacional de detenció emesa per les autoritats espanyoles per l’assassinat el 2010 de l’adolescent Silvia Rodríguez Fernández.
L’arrest de Chuki al Perú va ser possible gràcies a la col·laboració de la policia espanyola i la Interpol.
El crim va tenir lloc el 10 de novembre del 2010 en el municipi madrileny de Leganés. Silvia, una menor de 16 anys, era l’exparella sentimental del detingut i el seu cos va ser trobat en una maleta d’un contenidor de Leganés, a prop del lloc dels fets.