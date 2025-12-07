RELACIONS
Kallas admet algunes crítiques de Trump contra Europa
La cap diplomàtica de la UE considera que els EUA continuen sent aliats. “Europa no serà mai tutelada”, diu Sánchez
L’alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaja Kallas, va reconèixer que algunes de les crítiques dels Estats Units cap a Europa “són certes” i que el vell continent ha “subestimat” el seu poder davant de Rússia. Els EUA van fer públic divendres un document d’estratègia política exterior, en el qual advertia Europa d’un possible “final” de la seua “civilització” a causa de la política migratòria i la falta de lideratge.
“Hauríem de tenir més confiança en nosaltres mateixos”, va assenyalar Kallas des de Qatar. La diplomàtica europa va apostar per la continuïtat de l’aliança entre els Estats Units i la Unió Europea, malgrat que l’Administració de Donald Trump va plantejar la possibilitat de fer fora països europeus de l’OTAN. “Als Estats Units també li interessa que Europa perduri i que continuem sent aliats”, va assegurar Kallas, que va admetre discrepàncies amb el país nord-americà però va afirmar que “el principi general continua vigent”.
En canvi, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va tenir una resposta més contundent i va assegurar que “Europa no serà mai tutelada per ningú” ni serà “vasalla de cap poder polític ni de cap poder nacional en altres latituds geogràfiques”. El mandatari va reivindicar els drets humans i el dret internacional i va defensar la posició d’Espanya de suport a Ucraïna davant del “neoimperialisme de Putin”.
A més, va denunciar l’“atropellament i el genocidi” perpetrat per Israel a Palestina i va criticar els atacs dels EUA al Carib contra suposades narcollanxes.
EUA insisteix en els seus avisos
Mentrestant, l’Administració de Donald Trump continua avisant Europa. El vicesecretari d’Estat nord-americà, Christopher Landau, va afirmar que els països europeus “insisteixen en la cooperació transatlàntica” en les reunions de l’OTAN però “impulsen agendes que sovint són obertament contràries als interessos i a la seguretat dels Estats Units” en els encontres de la UE.