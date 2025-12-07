POLÍTICA
El Parlament commemora la primera sessió republicana
Portes obertes per recordar la constitució de la cambra el 1932. Rull posa de relleu la seua “agenda modernitzadora”
Centenars de persones van visitar ahir el Parlament de Catalunya durant la jornada de portes obertes per la commemoració de la primera sessió del 6 de desembre del 1932. Fins a 711 visitants van recórrer espais del Palau com el saló de sessions, la sala de la Mesa o el despatx d’audiències. A més, hi havia exposades diferents fotografies, vídeos i documents per recordar la història del parlamentarisme català, amb discursos dels presidents Lluís Companys i Francesc Macià així com la carta des de l’exili de Francesc Farreras Duran a qui seria el seu successor.
La jornada va començar cap a les nou del matí i el president del Parlament, Josep Rull, al costat dels secretaris de la Mesa Glòria Freixa i Juli Fernàndez, van saludar alguns dels assistents. Rull va defensar que l’acte pretén “posar de relleu la legitimitat històrica del Parlament” perquè la ciutadania “conegui la institució”, el “primer parlament democràtic” de la història de Catalunya. “Vuitanta-tres diputats carregats d’esperança van aprovar 122 lleis en molt poc temps, impulsant una agenda modernitzadora pròpia d’una nació avançada”, va recordar el president de la Cambra en xarxes socials.