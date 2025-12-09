Detinguda a Torrevieja una parella fugida de la Justícia per 49 estafes, entre les quals Lleida
La Guàrdia Civil ha arrestat la parella que acumulava més de 60 assenyalaments judicials i utilitzava un sistema d'estafa amb falsos lloguers d'habitatges
La Guàrdia Civil ha detingut una parella sentimental a Torrevieja (Alacant) acusada de 49 delictes d'estafa i quatre d'usurpació d'estat civil que haurien afectat 53 víctimes de diverses províncies espanyoles, incloent Lleida. Els detinguts, que vivien fugats de la justícia des del 2022, acumulaven més de 60 assenyalaments judicials en vigor, majoritàriament ordres de cerca, detenció i personació dictades per jutjats de tot el territori nacional.
A principis d'abril de 2024, l'Equip @ de la Companyia de Torrevieja va detectar un increment inusual de denúncies relacionades amb estafes per lloguers d'habitatges de víctimes procedents de diferents províncies. Totes coincidien en un mateix patró: les retirades d'efectiu es realitzaven en caixers automàtics d'aquest municipi alacantí, segons ha informat el cos armat en un comunicat.
Després d'analitzar les denúncies, els agents van identificar un modus operandi perfectament definit. Els arrestats responien a anuncis de persones que buscaven habitatge en lloguer a través de diferents plataformes online, oferien immobles inexistents a preus inferiors als del mercat i sol·licitaven documentació personal a les víctimes. Enviaven contractes falsos i fotografies de suposats propietaris que, en realitat, eren identitats de víctimes anteriors que presumptament havien estat suplantades.
El sistema d'estafa perfectament articulat
Un cop guanyada la confiança de les víctimes, les guiaven per realitzar pagaments mitjançant codis de retirada d'efectiu sense targeta generats des de la seva banca online. Amb aquests codis, obtenien immediatament els diners en caixers automàtics.
Els agents van identificar un home de 36 anys i una dona de 44, residents a Torrevieja des de 2022 i presumptament relacionats amb aquest tipus d'estafes des d'almenys 2015. Segons la Guàrdia Civil, la parella emprava les dades personals de les seves víctimes per contactar amb nous perjudicats i per donar d'alta nombroses línies telefòniques de prepagament, arribant a activar fins a sis línies a nom d'una mateixa persona en pocs dies.
Un total de 53 víctimes a tot l'Estat
Fins ara, s'han identificat 53 víctimes distribuïdes per 31 províncies, incloent A Coruña, Alacant, Almeria, Astúries, Àvila, Badajoz, Càceres, Cadis, Cantàbria, Castelló, Ciudad Real, Còrdova, Conca, Granada, Guadalajara, Guipúscoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Las Palmas, Lleó, Lleida, Lugo, Madrid, Màlaga, Múrcia, Navarra, Sevilla, Tenerife, Toledo i València.
Segons la Guàrdia Civil, a més del perjudici econòmic, totes les víctimes van veure compromesa la seva identitat, cosa que va provocar que rebessin citacions policials i judicials des de múltiples províncies.
Escorcoll i ingrés a presó
El novembre de 2024, un cop localitzats els sospitosos en un domicili de Torrevieja, es va practicar una entrada i escorcoll. A l'habitatge es van intervenir material corresponent a 25 línies telefòniques diferents, cinc telèfons mòbils, dues tauletes electròniques, roba presumptament utilitzada en la comissió dels fets i diversos efectes relacionats amb l'activitat delictiva. També es van trobar 20 grams de marihuana i restes recents de consum de cocaïna.
Els detinguts, juntament amb els efectes intervinguts, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció del Partit Judicial de Torrevieja, que va decretar l'ingrés a presó d'ambdós acusats per la gravetat dels delictes comesos i la seva elevada reincidència.