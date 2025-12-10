CRISI DE LA PPA
Junts, PPC, Vox i CUP exigiran responsabilitats al Govern en cas que la PPA hagi sortit de l'IRTA-CReSA
ERC i Comuns no volen "contribuir a especulacions" sobre l'origen del virus, però reclamen "transparència" a l'executiu
Quatre grups parlamentaris han anunciat aquest dijous que exigiran responsabilitats al Govern de Catalunya si es confirma la hipòtesi que el brot de pesta porcina africana (PPA) va sortir del laboratori de l'IRTA-CReSA. Durant la compareixença al Parlament del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i de la d'Interior, Núria Parlon, Junts, PPC, Vox i CUP han coincidit en criticar la gestió inicial de la crisi, especialment la teoria inicial sobre l'origen del virus en un embotit d'entrepà.
La diputada de Junts, Jeannine Abella, ha qualificat d'"terriblement irresponsable" que Ordeig defensés inicialment la teoria de l'entrepà en comptes d'investigar els vectors de transmissió. "També és irresponsable que s'indignés desmentint teories que poden ser reals", ha afegit Abella, mostrant el seu escepticisme davant les primeres explicacions oficials sobre l'origen del brot.
Per la seva banda, la portaveu del PPC, Eva García, ha estat contundent en qualificar de "frivolitat" la hipòtesi inicial del Govern. "La teoria de l'entrepà va ser una improvisació absolutament greu, no sabem d'on la van treure, però l'hem de condemnar", ha remarcat la diputada popular, sumant-se a les veus crítiques amb la gestió informativa de la crisi.
Vox s'ha afegit a aquesta crítica i ha carregat contra els grups que titllen el seu partit de "conspiranoic". La diputada Maria Elisa García Fuster ha assegurat que "per no dispersar el virus cal detectar el seu origen" i que per fer-ho no hi pot haver "cap conflicte d'interès" en els treballs dels experts que lideren l'auditoria a l'IRTA-CReSA.
El diputat de la CUP Dani Cornellà ha admès que cal esperar a les conclusions d'aquesta auditoria, però s'ha mostrat "preocupat" per la darrera hipòtesi sobre l'origen del brot. "Haurem de veure qui i quines responsabilitats té cadascú, entenent, sobretot, que es tracta d'una empresa pública", ha criticat.
ERC i Comuns reclamen "transparència"
D'altra banda, la diputada d'ERC Montse Vergés ha demanat "no contribuir a especulacions" sobre l'origen de la PPA, ja que, segons ha dit, això fomenta "teories conspiranoiques". Per això, la diputada ha demanat a l'executiu que no faci més declaracions sobre aquesta qüestió fins que no hi hagi "certeses" de l'arrel del virus.
Els Comuns han exigit "transparència" a l'executiu, però han advocat per deixar treballar al grup d'experts que estan investigant la possible fuita del virus de l'IRTA-CReSA. "Cal màxima prudència i que no es donin explicacions implícites", ha reclamat la diputada Núria Lozano.
El PSC, per la seva banda, ha lloat la tasca de l'executiu en la gestió de la crisi i ha garantit la "transparència i independència" en les investigacions sobre l'origen del virus. El diputat Manel Ezquerra també ha aplaudit la "coordinació real i efectiva" que creu que s'ha donat entre departaments per contenir el virus.