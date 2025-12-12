El CIS continua donant guanyador el PSOE en ple esclat del cas Salazar i després de l’empresonament d’Ábalos
El baròmetre situa els socialistes amb nou punts d’avantatge sobre el Partit Popular
L’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), elaborat en ple esclat del cas Salazar i després de l’ingrés a presó de l’exministre José Luis Ábalos, continua donant la victòria electoral al PSOE, amb nou punts d’avantatge sobre el Partit Popular.
Segons l’enquesta, amb 4.017 entrevistes realitzades de l’1 al 5 de desembre, els socialistes obtenen una estimació de vot del 31,4 %, perdent 1,2 punts respecte al baròmetre de novembre, mentre els populars mantenen un 22,4 % de suport electoral.
Vox baixa 1,2 punts fins el 17,6 %, en tant que Sumar puja lleugerament fins el 7,8 %, Podem es queda en el 4,1 % i Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sisena posició gràcies a un 2,4 % de vot estimat (1,8 punts més que fa un mes).
És la pujada més gran d’una taula en la qual ERC aconsegueix un 2,1 % de suport; EH Bildu, un 1,5; el PNB, el 0,9 % dels sufragis i el BNG el 0,8 %.
Junts aconsegueix també el 0,8 % després de deixar-se tres dècimes en un mes, mentre irromp en l’estadística Aliança Catalana amb el 0,5 %, un partit sense representació al Congrés que fins ara mai no havia aparegut als baròmetres mensuals del CIS.
Per sota se situen Coalició Canària amb el 0,2 % i UPN amb el 0,1 %, ambdós amb un escó cada un en el Congrés.
L’habitatge es manté com a principal problema ciutadà
L’habitatge es manté com el principal problema per als espanyols, citat pel 39,9 % dels enquestats, seguit de la crisi econòmica (21,8 %) i els problemes polítics (19,1 %).
En quart lloc figura la immigració, citada pel 16,3 % i molt de a prop per "la corrupció i el frau", que preocupa al 16,2 %, mentre que la qualitat de l’ocupació inquieta al 14,5 % i el Govern espanyol i els partits són percebuts com un problema per al 13,9. La situació econòmica d’Espanya és "dolenta" o "molt dolenta" per al 59,3 % dels ciutadans i "bona" o "molt bona" segons l’opinió del 33,3 %.
Sánchez continua sent el preferit com a president
El mostreig revela que el líder socialista, Pedro Sánchez, continua sent el preferit com a president del govern espanyol, ja que el 23,4 % el manifesta així, seguit de Alberto Núñez Feijóo, a qui prefereix el 10,6 %, situant-se per davant del líder de Vox, Santiago Abascal, favorit per presidir l’Executiu segons el 9,6 %. No obstant, un 24 % dels entrevistats respon amb un "cap d’ells" a la pregunta de qui prefereixen com a president del govern espanyol.
En l’avaluació de líders, cap arriba a l’aprovat, com és habitual als baròmetres del CIS, amb Sánchez el més ben valorat gràcies a una nota de 4,08, seguit molt de prop per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, amb un 4,01, amb Feijóo en tercera posició (3,39) i Abascal en últim lloc (2,9).