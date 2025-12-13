POLÍTICA
Azcón convoca eleccions al febrer al trencar amb Vox
Constaten la falta d’acord per treure els pressupostos. Tots dos es culpen mútuament del fracàs de les negociacions
Aragó celebrarà eleccions anticipades, previsiblement el 8 de febrer, a l’haver fracassat ahir l’últim intent d’arribar a un acord per aprovar els pressupostos del 2026 entre el president, Jorge Azcón, i el líder de Vox en la comunitat, Alejandro Nolasco.
Després de la reunió, el conseller d’Hisenda, Roberto Bermúdez de Castro, va confirmar que l’acord no ha estat possible i que la negociació està trencada, perquè la postura de Vox, en assumptes ideològics i que transcendeixen a Aragó, i que fins i tot són “il·legals”, va dir, és “absolutament inamovible”.
D’aquesta manera, tal com el Govern d’Aragó i el seu president han anunciat les últimes setmanes, el pressupost no es tramitarà a les Corts, i un pròxim Consell de Govern, previsiblement dilluns vinent, aprovarà el decret de dissolució de les Corts, amb la qual cosa segons el que estableix la llei electoral els comicis se celebraran el diumenge 8 de febrer.
En la seua compareixença davant la premsa, Bermúdez de Castro va refusar confirmar aquesta data i es va remetre al que pugui dir Azcón en els propers dies, però aquest és l’escenari sobre el qual treballa l’equip del president, segons fonts del seu entorn.
Tant el conseller com el dirigent de Vox es van culpar mútuament de no haver arribat a un acord, que sí que ha estat possible al País Valencià, com ha reiterat en diverses ocasions Nolasco.
El líder de Vox a Aragó va acusar el Partit Popular d’Azcón de ser un “calc del socialisme capritxós de María Guardiola”, presidenta d’Extremadura, que ha convocat també eleccions al desembre al no haver arribat a un acord pressupostari amb Vox, en lloc de fixar-se en el nou president valencià, Juanfra Pérez Llorca. Va assegurar que el PP vol convocar eleccions anticipades per pur interès “partidista” a fi de millorar l’aritmètica parlamentària i reduir al mínim el PSOE, i que per a això s’hi gastarà quatre milions d’euros.