L’UCO busca documents del cas Leire Díez a Hisenda, Transició Ecològica i Correus
Requereixen expedients presumptament relacionats amb la manipulació de contractes públics. Ábalos hauria ofert ser la seua assessora a la filla de l’empresària que diu haver portat bosses de diners a Ferraz
Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil es van presentar ahir a les seus de Correus i d’organismes dependents dels ministeris d’Hisenda i Transició Ecològica, fonamentalment direccions generals, per requerir documentació sobre contractes i subvencions investigats en relació amb la trama vinculada a l’exmilitant socialista Leire Díez, coneguda com la fontanera. Aquests requeriments formen part de l’operació posada en marxa per ordre del Jutjat Central número 6 de l’Audiència Nacional en la qual han estat detinguts Leire Díez, l’expresident de la SEPI Vicente Fernández, i Antxon Alonso, considerat soci a l’empresa Sevinabar de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, per presumptes manipulacions de contractes públics en diverses empreses estratègiques de l’Estat. Els tres està previst que passin avui a disposició judicial. El jutge investiga en aquesta operació possibles delictes de prevaricació, malversació, tràfic d’influències i organització criminal.
Fonts del ministeri per a la Transició Ecològica van indicar que la Guàrdia Civil els va sol·licitar dos expedients administratius, “i el ministeri ho ha facilitat ràpidament i amb total col·laboració i transparència”.
D’altra banda, ahir es va conèixer que l’exministre de Transports José Luis Ábalos hauria ofert un lloc al seu gabinet d’assessors a la filla de Carmen Pano, l’empresària que va assegurar haver entregat 90.000 euros a la seu del PSOE a Ferraz, en plenes negociacions per aconseguir la llicència d’operadora en hidrocarburs per a l’empresa Villafuel, propietat de Claudio Rivas, soci de Víctor de Aldama. En una conversa del 27 de juny del 2020, Leonor González Pano va comentar al seu nòvio que Ábalos li havia fet aquesta oferta de treball amb “una retribució aproximada de 5.000 euros mensuals”, segons recull l’informe de l’UCO de la Guàrdia Civil remès al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, que investiga Villafuel per un presumpte frau de 182,5 milions d’euros en l’IVA, entre 2022 i 2024. La filla de Pano va rebutjar aquesta oferta. “Em són iguals els diners, no puc amb ell. I aquest paio és dels típics que es pensa que et fa un favor i després s’ho cobra amb escreix. Em són iguals els gairebé 5.000”, li va comentar al seu nòvio a través de WhatsApp, que va donar suport a la seua decisió amb un contundent: “El xulo putes. Tot el dia babant-te”. L’informe també assenyala que Aldama va ajudar els interessats a aconseguir l’autorització perquè Villafuel pogués operar a l’engròs a infiltrar-se en els ministeris de Transports, Indústria i Transició Ecològica.
En un altre ordre de coses, la jutge que dijous va ordenar la detenció del president de Plus Ultra, Julio Martínez, i el CEO de l’aerolínia, Roberto Roselli, investiga una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció que apunta que la companyia aèria va desviar els diners del rescat de 53 milions d’euros que el Govern central li va injectar després de la pandèmia i el va utilitzar per blanquejar fons de Veneçuela a través de França, Suïssa i Espanya. Segons la Fiscalia, els fons il·lícits procedirien d’actes de malversació comesos per funcionaris públics a Veneçuela.
Sumar reclama un canvi profund al Govern de l’Estat
Els partits que componen Sumar van reclamar ahir al president del Govern, Pedro Sánchez, un “nou Executiu” que reimpulsi ja les mesures socials de la legislatura i “contundència” al PSOE per “erradicar la xacra de la corrupció i els casos d’assetjament sexual de les seues files”. Així ho va traslladar el soci minoritari de l’Executiu després d’una reunió entre els partits que dirigeixen ministeris (Moviment Sumar, comuns, IU i Més Madrid) per analitzar la situació política i la seua preocupació després de les informacions que s’estan coneixent en les últimes hores. Prèviament a aquesta trobada, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va insistir que ja “s’han acabat les reflexions, els canvis i les reformes cosmètiques” perquè hi ha “un punt i a part” i “toca actuar”.
El CIS encara dona vencedor el PSOE a 9 punts del PP
L’últim baròmetre del CIS, elaborat en ple esclat del cas Salazar i després de l’ingrés a presó de l’exministre José Luis Ábalos, continua donant la victòria electoral al PSOE, amb nou punts d’avantatge sobre el Partit Popular. Segons l’enquesta, els socialistes obtenen una estimació de vot del 31,4%, perdent 1,2 punts respecte al mes de novembre, mentre que els populars mantenen un 22,4% de suport electoral.
Feijóo reclama convocar un ple extraordinari
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va sol·licitar ahir la convocatòria d’un ple urgent al Congrés la setmana que ve perquè el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, doni explicacions sobre la “corrupció sistèmica” del seu Executiu. Per a això necessita majoria parlamentària, així que va instar els socis de l’Executiu a “no continuar sent còmplices i encobridors” “d’aquesta espiral de corrupció”.
Junts insta ERC a aprofitar-se de la “debilitat”
La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, va instar ahir ERC a fer un front comú davant del Govern central i forçar concessions davant la seua debilitat: “Realment estan febles i estan dividits. Nosaltres ho hem de convertir en la nostra fortalesa”, va asseverar. Els republicans van contestar celebrant que “ja era hora que Junts s’afegís a la defensa de Catalunya” i van esperar que “no canviï de postura”.