PARTITS
El PSOE considera “molt greu” el cas Salazar i nega encobrir-lo
La número tres del partit demana perdó a les víctimes però descarta portar les denúncies davant de la Fiscalia. Dimiteix la secretària d’Igualtat socialista a Galícia
La secretària d’Organització del PSOE, Rebeca Torró, va qualificar ahir de “falta molt greu” la conducta de l’exassessor de Moncloa, Francisco Salazar –denunciat per assetjament sexual– i va demanar perdó a les víctimes després de reconèixer errors de comunicació. Així ho va dir en una roda de premsa per explicar les conclusions de la investigació interna oberta al juliol per aquest cas, així com les mesures adoptades per a la prevenció d’actituds masclistes en el si del partit, prometent ser “implacable”.
Torró va garantir el suport del partit a les dones que vulguin portar els casos als tribunals i va negar que s’encobrissin. Sobre Antonio Hernández –acusat de tapar els escàndols–, la mà dreta de Salazar, la formació ha decidit obrir-li un expedient informatiu com a “possible coneixedor” del comportament del seu superior i per no haver actuat. També s’ha obert un expedient per descomptat assetjament sexual contra el senador Javier Izquierdo, que va dimitir al·legant “motius familiars i professionals”. Així mateix, Torró va anunciar que es reforçaran els recursos per al protocol antiassetjament del partit. La número 3 del PSOE, tanmateix, va confirmar que la formació política no portarà els casos a la Fiscalia, una decisió criticada per la secretària d’Igualtat del PSOE d’Astúries, Natalia González, i de compartida per la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, que va puntualitzar que el protocol antiassetjament del partit està pensat per a “aquelles matèries que no són delictes”.
Paral·lelament, la secretària d’Igualtat del Partit Socialista de Galícia, Silvia Fraga, va dimitir ahir dels càrrecs després de les múltiples denúncies per assetjament sexual en el si del partit, incloent el cas del president de la diputació de Lugo, José Tomé. El líder socialista gallec, José Ramón Gómez Besteiro, va explicar que va tenir coneixement “per una tercera persona” del cas Tomé.
Renuncia l’alcalde de Belalcázar per suposat assetjament
L’alcalde de Belalcázar (Còrdova), Francisco Luis Fernández Rodríguez, va anunciar ahir la dimissió i la baixa del PSOE, arran d’un presumpte cas d’assetjament sexual. D’altra banda, alcalde d’Almussafes i vicesecretari del PSPV de València, Toni González, ha estat denunciat per assetjament sexual i laboral, acusacions que qualifica de “rotundament falses”.
Deixa l’acta un senador del PP per una nova denúncia
L’alcalde d’Algesires (Cadis), José Ignacio Landaluce, ha registrat formalment la baixa com a senador del PP després que ell mateix suspengués temporalment la militància per la denúncia presentada pel PSOE contra ell per presumptes delictes de malversació, tràfic d’influències i assetjament o abús sexual.