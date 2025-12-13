SEGRE

Seat aspira a produir 600.000 cotxes a la planta de Martorell

Salvador Illa amb dirigents de Seat i Volkswagen. - ACN

L’automobilística Seat va inaugurar ahir la planta d’acoblament de bateries a Martorell, en un acte en què va participar el president de la Generalitat, Salvador Illa, juntament amb el ministre d’Indústria, Jordi Hereu. Les noves instal·lacions tenen capacitat per acoblar un sistema de bateria cada 45 segons –1.200 al dia–, segons xifres de l’empresa, que té la intenció d’assolir una capacitat màxima de producció de 600.000 vehicles a l’any.

