Pilar Alegría deixa el ministeri d'Educació per dedicar-se a la candidatura a les eleccions d’Aragó
Sánchez nomenarà pròximament la seua substituta al govern espanyol
La ministra d’Educació i portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha anunciat aquest dimarts que deixa el Ministeri per centrar-se en la campanya electoral de les eleccions a Aragó del 8 de febrer. En un comunicat penjat a X, Alegría ha afirmat que aquest dimarts tanca quatre anys i mig com a ministra amb l’orgull “d’haver pogut contribuir a la millora de l’educació, la FP i l’esport” a Espanya.
“He estat molt feliç, però ara inicio el meu camí més emocionant: torno a casa meva”. Alegría encara farà de portaveu al Consell de Ministres d'aquest dimarts. El president espanyol nomenarà pròximament la seva substituta i designarà la nova portaveu, que segons va anunciar dilluns a la copa de Nadal de la Moncloa també serà una dona.