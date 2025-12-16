POLÍTICA
Sánchez afirma que “aguantarà” fins al 2027 amb “energia” tot i les “mentides” i el “fang”
Defensa l’actuació del PSOE en els casos d’assetjament sexual i nega finançament irregular. Assumeix que la relació amb Junts està “trencada” però insisteix a buscar suports “fins sota de les pedres”
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar que tant ell com el seu Executiu estan “carregats de determinació, convicció i energia” per seguir en la segona meitat de la legislatura, encara que això impliqui aguantar “campanyes d’assetjament personal, mentides i fang”. Així ho va dir en la roda de premsa organitzada a la Moncloa per fer balanç del semestre polític, enmig dels escàndols pels presumptes casos de corrupció i les denúncies per assetjament sexual en el si del PSOE. Malgrat la inestabilitat entorn del Govern espanyol, Sánchez va rebutjar eleccions anticipades tal com li demana l’oposició. El mandatari va reconèixer que la relació amb Junts està “trencada”, però es va comprometre a buscar suports “fins sota de les pedres” per continuar amb la legislatura i va confirmar que durà a terme una ronda de contactes amb els seus socis. Va defensar les “fantàstiques” dades macroeconòmiques malgrat el “context difícil”. En relació amb els casos d’assetjament sexual al PSOE, Sánchez va reivindicar la “contundència” i la “transparència” del partit i va destacar que “els avenços en matèria d’igualtat” sempre s’han aconseguit “sota governs socialistes”, per la qual cosa es va negar a “acceptar lliçons” de la dreta i la ultradreta. “Ser feminista no et fa infal·lible, però sí que et marca la direcció del que has de fer”, va apuntar Sánchez, que va qualificar el problema del masclisme d’“estructural” i va admetre un error en una de les denúncies contra l’exassessor de Moncloa Francisco Salazar, que ja va ser “corregit”. Sobre la corrupció, el cap de l’Executiu central va assegurar que el PSOE no té finançament irregular, encara que va evitar garantir la seua dimissió en cas de demostrar-se. “Zero lliçons”, va assenyalar Sánchez, que va afirmar que la “corrupció sistèmica” va acabar amb la moció de censura contra Mariano Rajoy. Quant al procés, Sánchez va destacar el paper de l’amnistia en la “normalització” a Catalunya i va celebrar que fos “acreditada” per l’advocat general de la Unió Europea. També va titllar d’“irracional” la decisió dels governs populars de rebutjar la quitació de deute i va buscar guanyar-se el suport de Junts anunciant, d’una banda, que estan treballant perquè es puguin publicar les balances fiscals amb una metodologia acordada entre el partit català i l’Executiu espanyol i, de l’altra, que sol·licitarà en els pròxims dies que Catalunya i el País Basc siguin membres associats de l’ONU Turisme i la Unesco. El líder del PSOE va aprofitar per llançar un dard al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntat per la seua relació amb José Luis Ábalos. “Es coneix més una persona anant de vacances i pujant en un iot, que compartint taula al Consell de Ministres”, va dir amb referència a Feijóo i Marcial Dorado, condemnat per narcotràfic.
Sobrecostos del 50% per al grup de Díez en contractes d’Acciona
La investigació de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sosté que l’exmilitant i considerada lampista del PSOE, Leire Díez; l’expresident de la SEPI Vicente Fernández; i el propietari de Servinabar, Antxon Alonso, es van embutxacar sobrecostos del 50% de dos contractes de l’empresa pública Enusa adjudicats a Acciona, companyia investigada en el cas Koldo, segons sosté la Guàrdia Civil. Com a contraprestació per la seua mediació en les operacions a Melilla i Castelló, el grup va percebre pagaments per un total de 17.545 euros, canalitzats a través d’un despatx jurídic. Les mossegades per al grup de Díez, Fernández i Alonso –autodenominat Hirurok (nosaltres tres, en euskera)– en les cinc operatives analitzades per l’UCO sumarien almenys 750.614 euros.
Més de 240 dones carreguen contra la gestió del PSdeG del cas Tomé
Les sis denúncies per assetjament sexual contra l’expresident de la diputació de Lugo José Tomé han provocat tensions al Partit Socialista de Galícia. Silvia Fraga, fins ara secretària d’Igualtat dels socialistes gallecs, va dimitir divendres per discrepàncies sobre l’actuació del partit en el cas Tomé.
El PP, a Yolanda Díaz: “Menys anar de boquilla”
La diputada del PP Cuca Gamarra va acusar Pedro Sanchez de fer un “míting” a Moncloa i va desafiar Sumar a portar el cap de l’Executiu central a comparèixer en un ple extraordinari sobre la “corrupció sistèmica” abans de finals d’any. “Menys anar només de boquilla i més actuar políticament”, va dir amb referència a la líder de la formació, Yolanda Díaz.
Junts rebutja trobades i insta ERC a fer pinya
El portaveu de Junts, Josep Rius, va confirmar que la seua formació no assistirà a una trobada amb Sánchez en cas de ser convocats. Rius va recordar que Junts ja va advertir que no hi hauria més negociacions amb el PSOE i va instar ERC a “fer pinya” per “treure el màxim rendiment” per a Catalunya.
Junqueras es reunirà amb Sánchez el 2026
El portaveu d’ERC, Isaac Albert, va informar que Sánchez es reunirà a principis del 2026 amb el president dels republicans, Oriol Junqueras, per abordar el compliment dels acords a Catalunya. El líder d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián, va sol·licitar explicacions al mandatari sobre les accions “per regenerar el seu partit i Govern” després dels escàndols de corrupció.
Sumar demana un “canvi en profunditat”
El portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, va qualificar d’“insuficients” les explicacions de Sánchez sobre corrupció i assetjament al PSOE i va dir que “l’immobilisme no és una opció”, per la qual cosa va demanar un “canvi en profunditat”.
Podem diu que el Govern estatal és un “cadàver”
El coportaveu de Podem, Pablo Fernández, va afirmar que el Govern central és un “cadàver” i que Sánchez “no és creïble”. “S’ha transformat en una mena de dirigent del PP”, va dir.