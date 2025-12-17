Multes des de 300 fins al mig milió d'euros: el Parlament aprova l'actualització de la llei contra la LGTBI-fòbia
El text garanteix la igualtat de tracte i el dret a la lliure autodeterminació de la identitat i expressió de gènere
El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres la proposició de modificació de la Llei 11/2014, actualitzant així el marc legal per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i reforçant l'erradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al país. Aquesta reforma, presentada conjuntament pels grups de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP i aprovada per ampla majoria de la cambra (107 vots favorables), introdueix nous criteris d'igualtat de tracte, reconeixement exprés al dret a la lliure autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i una revisió a fons del règim sancionador, amb multes que arriben fins als 500.000 euros en casos de màxima gravetat. En aquesta línia, l'articulat també estableix el dret de reparació a la víctima, i també mesures accessòries o substitutòries per a l'infractor, sempre que la víctima hi doni consentiment.
El text també defineix una protecció específica per a les persones trans i intersexuals, i reforça l'enfocament interseccional de la llei. A més, estableix el deure de les administracions públiques de crear espais de memòria democràtica del moviment LGBTI i les persones trans i reparar la invisibilització de les lesbianes.
El text també crea la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral com a paraigua per coordinar els serveis d'atenció integral LGBTI (SAI) i els punts d'informació LGBTI, que és un servei de referència, atenció i acompanyament per a persones LGBTI i les seves famílies que s'ha de desplegar arreu del territori. La llei també dota els SAI i els consells comarcals per impulsar polítiques públiques LGBTI.
El dictamen final de la llei s'ha aprovat gràcies als vots a favor dels grups proposants del text: PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP (107). En contra ho han fet PPC, Vox i Aliança.
Debat parlamentari
Durant el debat dels grups parlamentaris, la presidenta de la CUP, Pilar Castillejo, ha destacat la "solidesa i precisió jurídica" del nou text. Ha afegit que es deixa així enrere una llei "carregada de simbolisme" per guanyar una norma "molt més potent". Castillejo ha apuntat que el resultat és "el millor possible", amb una llei que reconeix l'autodeterminació de gènere, garanteix drets i una xarxa única d'atenció, amb la víctima al centre. "Es converteix la dignitat en obligació pública", ha subratllat la diputada de la CUP.
Al seu torn, la diputada Tània Verge (ERC) ha advertit que els drets LGTBI són ara "diana" de "l'ofensiva reaccionària global", i ha remarcat que la resposta democràtica del Parlament ha estat aquest blindatge legal. L'exconsellera ha destacat que davant la "banalització de l'odi i l'auge del feixisme", la cambra catalana posa "peu contra paret" per reafirmar que els drets humans "ni es negocien ni es rebaixen".
Per la seva banda, la diputada dels Comuns Susanna Segovia ha advertit que l'LGBTI-fòbia és estructural pel sistema cis-heteropatriarcal. Ha comentat que les dones i les persones LGTBI pateixen vulneracions i agressions per culpa d'aquest sistema, i ha alertat que no tenen tots els seus drets garantits. Segovia ha conclòs que calen polítiques estructurals, i ha instat el Govern a "donar sentit" a la nova llei.
La diputada del PPC M. Belén Pajares ha avisat que el seu grup estudia presentar recurs d'alguns articles al Tribunal Constitucional. Pajares ha recalcat que no es pot afavorir un col·lectiu per damunt d'altres, perquè es provocaria un "greuge comparatiu". La diputada del PPC ha assegurat que cal preservar el dret a la intimitat i no acceptar "ingerències" en la vida de les persones.
Per part de Junts, Laura Martínez ha destacat el consens del text final. La diputada ha subratllat que defensar els drets LGTBI també és defensar la igualtat de totes les persones sense excepcions, i que el Parlament té l'obligació d'estar "a l'altura" quan es qüestionen tots aquests drets.
La portaveu parlamentària del PSC, Elena Díaz, ha remarcat que la cambra ha estat avui "a l'altura" de la situació, i que la norma és "sòlida i curosa". La representant socialista ha defensat que la nova llei pensa en persones que es veuen obligades a amagar la seva manera d'estimar per evitar agressions. "No es creen privilegis, es reforcen mecanismes de prevenció", ha opinat.