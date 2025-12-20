VIVENDA
Tendes desmuntades al B9 després de dos nits al ras
Els antics ocupants busquen alternatives d’habitatge
El futur dels desallotjats de l’antic institut B9 de Badalona continua sent incert. Després d’hores de negociacions amb la Guàrdia Urbana, els prop de cinquanta migrants que acampaven a la plaça al costat del B9 van desmuntar ahir al matí les tendes després de dos nits al ras per donar pas als operaris de neteja, encara que van tornar al lloc poc després amb la prohibició de tornar a instal·lar-hi les tendes. Així mateix, una màquina excavadora va enderrocar les barraques d’autoconstrucció que ocupaven una part del pati. Paral·lelament, dos relators de l’ONU van condemnar el desallotjament malgrat les demandes de posposar-lo fins a trobar alternatives i van carregar contra l’ajuntament de Badalona per negar-se a oferir-les.