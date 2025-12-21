Illa arenga els socialistes i els demana seguir amb “el cap alt”
Augura que el 2026 haurà de ser l’any en què s’apliqui l’amnistia. Carrega contra els especuladors de l’habitatge: “Qui vulgui rèdits, que jugui a la borsa”
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, va arengar ahir els militants socialistes, a qui va demanar “cap alt i confiança”: “Ens volen amb els braços caiguts, ens volen rendits. Però qui s’han cregut que són?”, va assenyalar.
En la presentació de l’informe polític davant del consell nacional del PSC, en un context de dificultats per al PSOE i el Govern de Pedro Sánchez, Illa va dir que “res no és inevitable” i va cridar a plantar cara als que “volen governar tant sí com no”. “No som perfectes ni pretenem ser-ho ni fingim ser-ho. I això ens engrandeix. Mireu-vos al mirall amb el cap ben alt i confiança i digueu-vos a vosaltres mateixos: soc socialista.”
El president català va defensar que és el moment de l’acció i la mobilització davant de les polítiques antieuropees dels EUA de Donald Trump i els seus aliats al vell continent, a qui va definir com a “quintacolumnistes de l’extrema dreta”.
Illa va reivindicar que a Espanya les coses “funcionen molt bé”, si bé va admetre que “un país és molt més que números”. Va instar, en qualsevol cas, a lluitar contra la “deshumanització”. En el cas de l’habitatge Illa va carregar contra els especuladors dient que “si volen una rendibilitat de dos xifres, que juguin a la borsa, però que no especulin amb el lloguer d’un habitatge”.
Després de citar les batudes contra els immigrants als Estats Units, retrocessos socials que es registren a Hongria o Itàlia o l’estat de la sanitat i el tracte a les víctimes de la dictadura a la Comunitat de Madrid, el líder dels socialistes catalans va alertar: “És ara quan hem d’actuar, després pot ser massa tard.”
D’altra banda, Illa també va reivindicar l’acció del seu Govern i va fixar la mirada al pròxim 2026. Va augurar que aquest haurà de ser l’any en què s’apliqui de forma plena l’amnistia, pendent dels tribunals i que fins a la data no s’ha concedit a Carles Puigdemont i a Oriol Junqueras.
També va afirmar que es presentarà un model de finançament per a Catalunya “singular i solidari”, dos coses que “no són incompatibles entre si”. Va donar per fet que aquesta proposta generarà “molt soroll”, independentment de quin sigui el contingut.