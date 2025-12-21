SOCIETAT
Les entitats de Badalona acullen diversos desallotjats del B9
Després de passar la tercera nit al ras sota un pont. Protecció Civil manté el pla Inuncat a la zona i part de Girona per probabilitat d’abundant pluja
Les entitats socials agrupades sota la plataforma Badalona Acull van instar ahir la Generalitat a implicar-se en la situació que viuen els desallotjats del B9, que van passar la tercera nit al ras i es van refugiar de la pluja en un campament improvisat sota un pont de la C-31.
Ara per ara, el departament de Drets Socials juntament amb entitats socials van acordar engegar un dispositiu provisional d’emergència per atendre alguns dels desallotjats. Fonts de la conselleria van explicar que s’havia de fer un cribratge previ per determinar quins dels afectats estan en situació de més vulnerabilitat.
Per la seua part, l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va insistir que farà desmuntar qualsevol campament a la ciutat. En paral·lel, Albiol va criticar els dos relators de l’ONU que van condemnar el desallotjament del B9 i que van alertar que pot ser una “greu violació” dels drets humans.
Previsió de pluges fortes
D’altra banda, la situació dels desallotjats s’ha vist agreujada per les pluges, que ahir van deixar registres de 33,4 litres a Badalona. Així mateix, Protecció Civil va mantenir ahir l’alerta del pla Inuncat per pluges intenses a les comarques de Barcelona i Girona (amb possibilitat de xàfecs de 20 litres en 30 minuts) i va recomanar planificar els desplaçaments per carretera.
D’altra banda, la Guàrdia Civil va recuperar dos cadàvers, que podrien ser de persones migrants, en aigües pròximes a l’illa balear de Cabrera, per la qual cosa serien 59 els recuperats des de començament d’any a les illes Balears.