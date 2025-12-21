ÀSIA
Quatre morts, inclòs l’autor, en un atac amb ganivet a Taipei
Almenys quatre persones van morir ahir i sis estan hospitalitzades després de l’atac amb bombes de fum i ganivet que un home de 27 anys va perpetrar al centre de Taipei, la capital de Taiwan. El presumpte agressor s’hauria tret la vida saltant des d’un edifici quan la policia provava d’arrestar-lo.
Per la seua banda, el president taiwanès, Lai Ching-te, va assegurar que el Govern farà tots els possibles per garantir la seguretat amb mesures reforçades.