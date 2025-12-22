IMMIGRACIÓ
Alguns dels desallotjats del B9 passen la primera nit a cobert
Les associacions esperen que l’acord amb la Generalitat sigui “el principi” de la solució. Suspesa l’acollida en una parròquia per la pressió veïnal
Algunes de les persones desallotjades dimecres al B9 de Badalona van poder dormir a cobert, després de tres nits al ras, amb pluja i baixes temperatures. “Tenia molt fred i ja no podia més. Plorava i li demanava a Déu que em tragués d’aquí”, relatava Samba Niang, una de les deu persones que almenys durant una setmana podrà pernoctar al Casal Antoni Sala i Pont, cedit per organitzacions independentistes. Niang tenia dissabte la sensació d’estar “a punt de morir de fred”, però ahir es veu ja “recuperat en un 80%” després de deixar el carrer.
Tanmateix, la solució de la passada nit de dissabte a diumenge només va ser per a uns quants escollits i les entitats socials esperen que l’acord amb Drets Social sigui “el principi d’alguna cosa important”. A l’espera de conèixer els detalls de l’acord i de la capacitat d’acollida per a les pròximes nits, el portaveu de Badalona Acull, Carles Sagués, va assegurar que “el problema no acaba avui ni de bon tros”. Tanmateix, l’organització va valorar positivament que es puguin anar fent passos perquè dia a dia hi hagi menys gent que hagi de dormir “sota un pont”.
Mentrestant, la parròquia Mare de Déu de Montserrat de Badalona tenia previst acollir durant un mes 15 dels desallotjats. Un grup de veïns es va concentrar ahir a la nit davant del temple per impedir aquesta acollida, que va quedar suspesa. L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es va desplaçar al lloc per calmar els ànims i proposar-los que els desallotjats passessin allà la nit i comprometre’s a negociar amb la conselleria de Drets Socials.
D’altra banda, Protecció Civil va desactivar l’alerta del pla Inuncat per pluges fortes en part de Catalunya davant de la millora de les previsions meteorològiques, encara que el pla es mantenia en prealerta per la previsió de més pluges intenses al litoral i prelitoral Central i de Girona a la nit. L’episodi de precipitacions de les últimes 24 hores va deixar registres propers als 100 litres en punts del Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. Sobresurten els més de 110 litres a Sant Fost de Campsentelles, els 98 de Sils, els 89,8 de Fogars de la Selva o els 84 de Mollet del Vallès.