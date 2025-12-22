SUCCESSOS
Una allau sorprèn 14 joves a Meranges i deixa tres ferits
Una allau registrada ahir a Malniu, al municipi de Meranges de la comarca de la Cerdanya, va sorprendre 14 persones que es dirigien al refugi d’Engorgs i va provocar tres ferits, segons van informar els Bombers de la Generalitat. Així, els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 13.29 hores i van activar sis dotacions dels Bombers i un equip conjunt amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
L’equip de rescat va evacuar els ferits, tots en estat lleu, en helicòpter fins a l’Hospital de Cerdanya. Més tard, cap a les 18.00 hores, van baixar la resta del grup en vehicles lleugers. Cap dels afectats no havia quedat atrapat sota la neu.
D’altra banda, dos senderistes, de 55 i 58 anys, respectivament, i veïns d’Haro, van ser rescatats també ahir després de veure’s arrossegats uns 200 metres per una allau de neu a San Lorenzo mentre practicaven senderisme amb grampons en una zona de muntanya d’Ezcaray.
Els mateixos accidentats van fer una trucada d’emergència al 112, informant que havien rebut múltiples cops en diferents parts del cos i de la possible existència d’alguna fractura, segons el diari La Rioja.
Gràcies al sistema de localització de trucades AML, els senderistes van poder ser localitzats amb rapidesa en una zona coneguda com La Hoya.