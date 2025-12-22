POLÍTICA
Guardiola venç sense majoria absoluta, enfonsa el PSOE i haurà de bregar amb un Vox disparat
Els populars milloren resultats, tot i que es queden a quatre escons de no dependre de ningú. Els socialistes cullen el seu pitjor escrutini de la història i els d’Abascal obtenen onze diputats
El PP va guanyar les eleccions celebrades ahir a Extremadura, a l’obtenir 29 escons, un més que el 2023, però no aconsegueix la majoria absoluta que pretenia la presidenta de la Junta en funcions i candidata a la reelecció, María Guardiola, quan va decidir avançar els comicis autonòmics i es va quedar a quatre diputats, per la qual cosa tornarà a necessitar Vox, que es dispara. Mentrestant, el PSOE va ser el gran perdedor de la jornada, a l’enfonsar-se al seu mínim històric i aconseguir només 18 seients a l’Assemblea, 10 menys que a les anteriors. En el seu fracàs ha pesat el fet que el secretari dels socialists extremenys, Miguel Ángel Gallardo, està imputat en el cas del germà de Pedro Sánchez, però també els escàndols que escatxiguen el seu partit a nivell estatal.
Els grans guanyadors d’aquesta cita inèdita electoral han estat Vox i Unides per Extremadura, a l’aconseguir uns resultats històrics en aquesta regió. En el cas del partit ultradretà, els de Santiago Abascal han passat de cinc seients a 11, mentre que Unides per Extremadura passa dels quatre de la passada legislatura als set parlamentaris. Els de Vox han recollit el desencant de poblacions rurals i els joves, mentre que Unides per Extremadura ha aconseguit esgarrapar vots d’uns socialistes en caiguda lliure.
En una regió que tradicionalment ha estat socialista, el PSOE ha obtingut el pitjor resultat de la seua història. Només en una ocasió en democràcia, el 2011, el PSOE es va quedar en segon lloc a Extremadura, però al contrari que en aquella ocasió, que només el separaven dos escons del PP, ara es queda molt lluny.
El socialista Miguel Ángel Gallardo va reconèixer “els molt mals resultats” aconseguits en les eleccions però no va aclarir si dimiteix i va responsabilitzar Guardiola de la falta d’estabilitat que han donat les urnes. Va afegir que “el que menys” li preocupa és el seu futur polític.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va reaccionar abans que la seua pròpia candidata als resultats electorals. Núñez Feijóo va valorar a les xarxes socials els resultats de les eleccions del 21 de desembre a Extremadura, on el PP s’ha situat com la força més votada. En un missatge al seu compte oficial, va felicitar María Guardiola pel que va qualificar com una “victòria incontestable”. “Extremadura ha parlat i ha dit que no vol més sanchisme”, va assegurar llegint els resultats en clau estatal.
El portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, va advertir el Govern de Pedro Sánchez que “ja no cola” allò que “ve” la ultradreta.
El PP i Vox arrasen en els pobles propers a la central d’Almaraz
El PP i Vox han arrasat a les localitats més pròximes a Almaraz, mentre que el PSOE ha perdut clarament suports, en ple debat per la continuïtat de la central nuclear ubicada a la província de Càceres. Tant PP com Vox han centrat part de la seua campanya electoral a defensar una pròrroga a la central nuclear d’Almaraz, que deixaria d’operar inicialment l’any 2027. El candidat del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, també s’ha mostrat partidari de “paralitzar” el tancament de la planta extremenya fins que no “hi hagi una alternativa”, però des de Moncloa s’insisteix en el final de l’energia nuclear a Espanya.