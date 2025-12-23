EUROPA
Mor un alt comandament de l’Exèrcit rus en un atemptat a Moscou
El Kremlin atribueix l’atac a la intel·ligència ucraïnesa. Kíiv assegura haver portat a terme atacs amb drons contra militars de Rússia a cavall al front
El cap d’operacions de l’Estat Major de l’Exèrcit rus, Fanil Sarvàrov, va morir ahir en un atemptat amb cotxe bomba en un barri al sud de Moscou, segons va informar el Comitè d’Instrucció de Rússia (CIR), que va atribuir preliminarment l’atemptat a la intel·ligència ucraïnesa.
“Segons la investigació (...) al carrer Iàsenevo de Moscou es va activar un artefacte explosiu col·locat als baixos d’un automòbil. A conseqüència de les ferides rebudes, va morir el cap de la direcció d’operacions militars de l’Estat major de les Forces Armades de Rússia, tinent general Fanil Sarvàrov,” va declarar la portaveu del CIR, Svetlana Petrenko, a Telegram.
L’explosió va tenir lloc en un aparcament a 150 metres de la casa on vivia el general, que va combatre a Txetxènia i a Síria, entre altres conflictes.
El diari Kommersant va informar que el motiu de l’explosió va ser una mina magnètica adherida els baixos de l’automòbil.
Sarvàrov, nascut el 1969, era agregat de l’Acadèmia Superior de Tancs de Kazan, l’Acadèmia Militar de Blindatos i l’Acadèmia Militar de l’Estat major de Rússia. Va ser inclòs el 2022 en el lloc web ucraïnès Mirotvorets, en el qual figuren “els enemics d’Ucraïna”.
Després del començament de la guerra, Ucraïna ha reivindicat diversos atemptats semblants que han costat la vida, entre altres, al tinent general Iaroslav Moskalik, subcap del comandament d’operacions de l’Estat Major de les Forces Armades de Rússia, i al tinent general Ígor Kirílov, cap de la defensa radiològica, química i biològica de Rússia.
El president rus, Vladímir Putin, que va ser informat immediatament de l’acte terrorista, va criticar en el seu moment els serveis secrets pels seus errors a l’hora de protegir els alts caps de l’Exèrcit.
D’altra banda, les Forces Armades d’Ucraïna van assegurar haver portat a terme atacs amb drons contra militars russos localitzats que anaven en cavalls a la línia de front, abans d’afirmar que això es deu al fet que Moscou “perd equipament molt ràpidament” en el marc dels combats desencadenats arran de la invasió llançada el febrer del 2022.
Z
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va afirmar ahir que el conjunt bàsic dels documents que formen part de la proposta de pau elaborada de forma conjunta per Kíiv i els EUA estan llestos. “El pla té 20 punts. Probablement no tot sigui perfecte, però el pla és allà. Hi ha garanties de seguretat entre nosaltres, la Unió Europea i EUA, un document marc”, va explicar.
Mentrestant, la UE ha prorrogat 6 mesos més les sancions comercials i econòmiques que va imposar gradualment a Rússia des del 2014 per les successives accions per desestabilitzar Ucraïna, des de l’annexió de Crimea fins a la invasió del país el 2022.